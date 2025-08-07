En la carrera contra el dólar, los bancos redoblan la apuesta: nueva suba de tasas para plazos fijos

En sintonía con la tendencia observada ayer miércoles, los bancos redoblaron la apuesta en la carrera contra el dólar y algunos de ellos levaron la tasa que pagan por los plazos fijos hasta un 39% anual para los depósitos a 30, 60 y 90 días.

Ese fue el caso del Banco Provincia (Buenos Aires), que mejoró su oferta para captar pesos de acuerdo a un relevamiento elaborado por Infobae.

Lo hizo a través de su billetera digital Cuenta DNI, por medio de la cual ofrece actualmente una tasa del 39% y otra de 36% para aquellos depósitos hechos en homebanking.

La estrategia también fue replicada, aunque en menor medida, por otro banco público como el Nación, que elevó por tercera vez en días días sus rendimientos. Así, la tasa para plazos fijos online quedó en 37% anual.

Antes de las tasas, suba del dólar y suba de encajes

A modo de comparación, el 28 de julio pasado ese valor estaba en el orden del 30%, junto antes de la suba del dólar oficial que escaló más de 100 pesos en una semana hasta casi rozar el techo de la banda cambiaria.

Previamente, pero en el mismo contexto, el Banco Central había subido los encajes bancarios para frenar la escalada de la divisa norteamericana, aumentando de esa manera la porción de cada depósito que cada entidad financiera debe dejar «encajada» en la autoridad monetaria.

De acuerdo a Infobae, los bancos, para atraer a los ahorristas, están moviendo casi constantemente los rendimientos, con porcentajes diferenciales para ciertos grupos de clientes, como los que contratan un paquete servicios particular.

Evitar la fuga de dólares, la razón de la suba de las tasas en plazos fijos

Los aumentos que aplicó el Banco Central responde al objetivo de contener pesos en sus cuentas, en momentos en que por disposiciones de Banco Central habrá una caída en la oferta por suba de encajes. Al mismo tiempo, una tasa más atractiva ayuda a contener la escalada de la divisa, en momentos en que los ahorristas pueden adelantar la decisión de dolarizar sus tenencias ante la incertidumbre electoral.

Desde el punto de vista de los depositantes, aquellas colocaciones a entre 35 y 38% de tasa nominal anual representan una tasa efectiva mensual de 3% o levemente inferior. En caso que el traslado a precios de la última suba del dólar sea acotado y se cumplan las proyecciones de inflación del orden de 2%, la operación dejaría una tasa real positiva cercana a un punto. Así se regeneraría un escenario de carry trade.