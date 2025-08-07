Cómo comparar las tasas de plazos fijos en distintos bancos, con información oficial para rendimientos en 30 días



Los principales bancos del sistema financiero aumentaron las tasas de plazo fijo que pagan a sus ahorristas para tentarlos a que no se pasen al dólar y no perder depósitos en pesos. Conocé cómo se pude comparar las tasas entre distintas entidades, con información oficial para rendimientos en 30 días, según datos del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Las tasas de plazos fijos de los bancos con mayores depósitos

El movimiento que se viene observando en los últimos días se potenció el miércoles con un incremento a 37% nominal anual de los rendimientos por depósitos de 30 a 59 días por parte del Banco Nación. Esta es la tabla oficial con las distintas tasas entre entidades que está en la página del BCRA.

Según información suministrada por el Banco Central, la brecha de tasa es de hasta 8 puntos porcentuales entre los nueve bancos de mayor volumen de depósito a plazo fijo del sistema. De ese conjunto, con el ajuste de este miércoles el Banco Nación queda al frente ofreciendo 37%, que significa un rendimiento mensual de 3%. En la parte baja de la tabla queda el Banco Ciudad con 29%. En medio aparecen: Galicia, 35,25%; BBVA y Credicoop 35%; ICBC, 34,6; Macro, 33,5%; Santander, 33% y Bapro 32%. Por su parte, Bancor ofrece 36%. Del resto de las entidades financieras, se destaca el Banco Meridian que paga a sus ahorristas hasta 38% mensual.

Evitar la fuga de dólares, la razón de la suba de las tasas en plazos fijos

Los aumentos que aplicó el Banco Central responde al objetivo de contener pesos en sus cuentas, en momentos en que por disposiciones de Banco Central habrá una caída en la oferta por suba de encajes. Al mismo tiempo, una tasa más atractiva ayuda a contener la escalada de la divisa, en momentos en que los ahorristas pueden adelantar la decisión de dolarizar sus tenencias ante la incertidumbre electoral.

Desde el punto de vista de los depositantes, aquellas colocaciones a entre 35 y 38% de tasa nominal anual representan una tasa efectiva mensual de 3% o levemente inferior. En caso que el traslado a precios de la última suba del dólar sea acotado y se cumplan las proyecciones de inflación del orden de 2%, la operación dejaría una tasa real positiva cercana a un punto. Así se regeneraría un escenario de carry trade.