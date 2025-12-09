Las operaciones inmobiliarias siguen en aumento en Río Negro, con un interanual del 34%

En el quinto bimestre del 2025 se anotaron 2.070 escrituras en el Registro Inmueble de la Provincia. Foto: Marcelo Ochoa.

El movimiento inmobiliario en Río Negro sigue en ascenso.

El registro de escrituras del bimestre septiembre-octubre indicó un incremento en relación a su par anterior, pero también la evolución interanual.

Los escribanos ratifican esta creciente formalización, aunque, en el caso de los martilleros, existen dispares experiencias. Algunos informan de un estancamiento en la previa electoral por las dudas que se generaron por el futuro económico-financiero.

Los datos del Registro de Propiedad Inmueble de Río Negro consignan que el último bimestre indicó que se mantiene la tendencia alcista, superando ya las 2.070 “compraventas”, como se denomina la inscripción de las escrituras inmobiliarias.

En el período enero-junio, el total fueron 4.841 registros, con un promedio de 1.613 bimestrales.

De la segunda parte del año, en julio-agosto se sumaron 1.790, mientras que septiembre-octubre totalizaron 2.070. La media bimestral llega a las 1.930 inscripciones, consignando un aumento del 19,6% en relación a sus similares del primer semestre.

En relación a su similar del 2024, el dato septiembre-octubre refleja un alza de casi el 34% y asciende al 45,3%, con 1.424 trámites finales, en comparación con igual período del 2023. Otra referencia. En el lapso enero-octubre del 2025, las escrituras fueron 8.701, mientras que esos primeros 10 meses del 2024 sumaron 6.868. El alza del 26,6%.

El Registro de la Propiedad Inmueble asienta la cantidad de cesiones de titularidades en la Provincia. Foto: Marcelo Ochoa.

Además, los últimos cuatro bimestres marcan una curva ascendente. Por caso, el quinto indica una suba del 15,6% frente al período julio-agosto.

El repunte de las operaciones de ventas en relación al año pasado es una evaluación unánime, pero, en cambio, las inmobiliarias expresan un presente dispar porque algunos martilleros detectan un estancamiento en sus operaciones.

Las operaciones de “compraventa” perfeccionadas o llamadas escrituras se asientan en el Registro de la Propiedad Inmueble de Río Negro.

La expansión inmobiliaria del 2025 se vinculó esencialmente al regreso del crédito, pero también es cierto que la volatilidad financiera del inicio del semestre, en la previa de las elecciones, generó una retracción en el sector, que se estaría reactivando.

Los operadores inmobiliarios ratifican un crecimiento en relación al año pasado, pero advierten de un amesetamiento en los últimos meses. En este caso, explican el crecimiento de las escrituras en los registros oficiales por operaciones atrasadas que finalmente se formalizan. Vale la aclaración de que la denominación de “compraventa” del Registro de Propiedad Inmueble es el trámite de cesión finalizado, es decir, la correspondiente escrituración del inmueble.

En cambio, en la práctica cotidiana, el uso del término compraventa está vinculado con la primera formalización de la operación de cesión. Su perfeccionamiento se complementa con la certificación del dominio y, en otros, con la confirmación de que el inmueble no tiene inhibiciones.

La finalización de la escrituración ante el Registro de la Propiedad Inmueble requiere de meses y, por eso, la argumentación de la carga demora es una explicación de las inmobiliarias del aumento sostenido.