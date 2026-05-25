GNL en Río Negro: la Provincia aseguró que las obras energéticas impulsaron 2.632 nuevos contribuyentes

La Provincia aseguró que las inversiones energéticas en marcha ya comenzaron a reflejarse en los registros tributarios de Río Negro. Durante la audiencia pública por el proyecto del gasoducto y la exportación de GNL en el Golfo San Matías, la gerente de Fiscalización de la Agencia de Recaudación Tributaria, Marcela Ávila, afirmó que en el último año «se incorporaron 2.632 nuevos contribuyentes» vinculados al movimiento económico generado por las obras del sector.

La exlegisladora de JSRN y extitular del Ipross vinculó ese crecimiento a la expansión de la actividad petrolera, la construcción y los servicios asociados a los proyectos energéticos que avanzan en la provincia.

«Desde mayo de 2025 hasta mayo de 2026 en nuestra provincia hay 2.632 nuevos contribuyentes, pequeñas, medianas y grandes empresas y nuevos monotributistas que viven y se domicilian en Río Negro», sostuvo Ávila durante su intervención en la audiencia realizada en San Antonio Oeste.

Según explicó, se trata de emprendimientos y prestadores de servicios que comenzaron a formalizarse a partir del movimiento económico generado por las inversiones energéticas en marcha.

Sus declaraciones se dieron además en un contexto donde Río Negro encabeza el crecimiento de la recaudación tributaria entre las provincias argentinas. Según un reciente informe de la consultora Politikon Chaco, la provincia registró en el primer trimestre del año un incremento real del 7,1% en su recaudación, traccionada principalmente por Ingresos Brutos. Los mayores crecimientos se dieron justamente en sectores vinculados al movimiento económico de los proyectos energéticos: la construcción mostró una suba real del 44%, mientras que la actividad petrolera tuvo un crecimiento efectivo del 23%.

La funcionaria vinculó el crecimiento de contribuyentes y el empleo al impacto de las inversiones energéticas en Río Negro

«Gracias a las obras energéticas y al efecto multiplicador que estas inversiones generan hoy están desarrollando emprendimientos, prestando servicios y dándose de alta como nuevos contribuyentes cuando antes no lo hacían», afirmó.

La funcionaria también remarcó el crecimiento del empleo privado en la provincia. Indicó que en el último año se generaron «3.200 puestos de trabajo en el sector privado«, en un contexto nacional donde, según señaló, «22 provincias han perdido puestos de trabajo».

En ese sentido, sostuvo que Río Negro «no solo no perdió empleo, sino que generó una enorme cantidad de nuevos puestos» y vinculó esos números a proyectos como el oleoducto VMOS y las futuras inversiones asociadas al GNL.

La audiencia en San Antonio Oeste analizó el Gasoducto Dedicado y el proyecto de exportación de GNL

La audiencia pública se realizó en San Antonio Oeste y estuvo centrada en el Gasoducto Dedicado que unirá Tratayén con el Golfo San Matías, infraestructura necesaria para abastecer el proyecto de GNL impulsado por el consorcio Southern Energy (SESA).

Durante la jornada, las empresas confirmaron una inversión estimada en 1.300 millones de dólares y una ocupación inicial de 1.500 trabajadores directos durante la construcción del ducto y la planta compresora. El plazo de ejecución previsto es de 24 meses.

En ese sentido, Ávila defendió el rol del Gobierno provincial en la llegada de las inversiones y aseguró que Río Negro logró posicionarse gracias a «la seguridad jurídica» y «la gobernabilidad».

«Es importante saber que todos somos parte y debemos apoyar esta inversión porque, de no haber existido esa decisión política y esa gobernabilidad, estas inversiones se estarían llevando adelante en otras provincias», sostuvo.