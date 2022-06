Enarsa respondió con dureza a la carta de renuncia de Kulfas

Mediante un duro comunicado, la compañía Energía Argentina (ex IESA, ahora Enarsa) refutó la carta de renuncia del ex ministro de Producción, Matías Kulfas: «La nota de renuncia del ex ministro de producción y la necesidad de clarificar errores conceptuales«.

Kulfas dejó el cargo luego del pedido de renuncia del presidente Alberto Fernández, que le dio la razón a la vicepresidenta Cristina Kirchner cuando denunció que desde el ministerio de Producción la acusaban, en off the record, de las dilaciones en la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner, que transportará el gas de Vaca Muerta hasta el sur de la provincia de Buenos Aires.

También apuntaron contra su gestión en el ministerio: «Se despidió con una caída promedio del 3,4% del consumo minorista familiar en mayo».

En su renuncia, Kulfas había ratificado sus dichos del viernes pasado durante el aniversario por los 100 años de YPF en Tecnópolis: «Si algo cabe reprocharse respecto al contenido nacional de los insumos del gasoducto, eso debe atribuirse pura y exclusivamente a las características de la licitación realizada por la empresa IEASA, cuyos miembros, al igual que el equipo de la Secretaría de Energía, responden políticamente a la Sra. Vicepresidenta. Fueron declaraciones que realice en ON”.

Sobre las demoras para la ejecución de la obra, Kulfas señaló perdió «tiempo muy valioso» que le cuesta millones de dólares en importaciones al país. Por lo que la compañía estatal aclaró las fechas en la que se presentó el proyecto -con su respectivo el DNU- y cuándo se dictó el DNU: «Cabe aclarar que el día 12 de agosto de 2021 se presentó el proyecto del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner con el DNU listo para ser suscripto. El DNU finalmente se dictó el 14 de febrero de 2022″.

«Mas allá de la cobardía de no ratificar el OFF, resulta dable mencionar que el Directorio de Energía Argentina también tiene entre sus integrantes al Lic. Diego Rozengardt cuya designación fue impulsada por el Ministro Martín Guzmán y tiene dentro de su ámbito de gestión al Cr. Hernán Herrera (cuya designación fue impulsada por el Sr. Kulfas) quien también integró el Directorio y que, al día de la fecha, participa activamente en la política de procedimientos de la Empresa», dice el texto de la firma.

A su vez, hacen un balance de la gestión del ex ministro y espada de Alberto Fernández: «El resultado de su gestión puede medirse en que una familia de las muchas que acompañaron con su esperanza revertir la grave situación socioeconómica recibida en 2019, hoy pagan el pan por encima de 300 $/kg, la carne por encima de los 1.000 $/kg, la leche por encima de los 150 $/litro y una pobreza del 40%».

«Su gestión se despidió con una caída promedio del 3,4% del consumo minorista familiar en mayo, usted debería saberlo que ese promedio, se compone del consumo minorista de familias de distintos de poder adquisitivo y las de menor poder adquisitivo su consumo está cayendo por encima del 5%», dice Energía Argentina, y agrega: «No satisfecho con los pésimos resultados de la gestión, se muestra preocupado por los subsidios a la energía, que de más está decir el objetivo es protege el poder adquisitivo de las familias. ¿Qué pretende también? ¿Que los hogares reciban facturas de 50.000 pesos de luz y gas?».

La empresa argumenta que «nunca fue eje de debate la contractualización y/o incentivos a la producción de gas», y remarca: «Cabe recordar que el PlanGas es una creación del Kirchnerismo y tuvo su primera normativa en el año 2008 en el marco de las Resoluciones de Gas y Petróleo Plus. Luego se realizó la Ronda del Plan Gas de la Resolución 1/2013».

Kulfas sotiene en su carta que el plan estaba listo en julio de 2020, pero que «rápidamente aparecieron las voces críticas desde un sector de los entes reguladores«, que decían que la propuesta del Gobierno de Fernández «era antieconómica, con precios en tomo a US$ 3,50 por millón de BTU, a los cuales consideraban caro».

Sobre el marco normativo al que Matías Kulfas hace referencia en su texto para el desarrollo de Vaca Muerta, desde Energía Argentina responden: «Las normativas no impulsan inversiones, las políticas de desarrollo lo hacen«.

Mientras que sobre el esquema de subsidios, al que Kulfas lo calificó como «injusto socialmente» y «centralista«, le responden con un cuadro elaborado por el Enargas que muestra los incrementos de demanda diaria en los hogares, según cada región durante el invierno, y vuelven a cargar contra la gestión de Kulfas: «Lamentablemente se observa que mientras la Secretaría de Energía fue un dependencia bajo su órbita, hasta agosto del año pasado, y tampoco posteriormente, logró entender cómo funciona el sistema energético».

