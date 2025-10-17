Estados Unidos compró más pesos para «estabilizar» a la Argentina previo a las elecciones: «Flexibilidad y contundencia»

El secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, confirmó que su cartera llevó a cabo otra compra de pesos en el «Blue Chip Swap» y en los mercados spot con el fin de brindar apoyo a la Argentina. El comunicado se difundió en su cuenta de la red social X y aseguró que está en contacto permanente con el equipo económico del Gobierno de Javier Milei.

Por medio de un posteo, Bessent reiteró: «Estados Unidos apoya a Argentina». Luego confirmó que el jueves el Tesoro realizó otra transacción en el mercado cambiario y aseguró: «El Tesoro se mantiene en estrecha comunicación con el equipo económico argentino mientras trabaja para que Argentina vuelva a ser grande».

Finalmente el funcionario estadounidense resaltó que el Tesoro «está monitoreando todos los mercados» y tienen «la capacidad de actuar con flexibilidad y contundencia para estabilizar a Argentina».

Peter Lamelas anticipó «grandes noticias»

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamela, realizó un posteo este viernes donde anticipó «grandes noticias» que fortalecerán mucho más la «alianza económica» entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei.

«Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: ‘Unidos en Libertad, Fuerza y ​​Prosperidad’», escribió.

Luego resaltó que tiene «confianza en el futuro» de la «amistad con el pueblo argentino» y aseguró que es «optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana». Y cerró su mensaje con lo siguiente: «Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos – ¡Juntos en Libertad!».