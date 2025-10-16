Estados Unidos volvió a intervenir en el mercado cambiario, pero el dólar subió igual y cerró a $1.425

La presión sobre el dólar se mantiene firme en el tramo final de la campaña electoral. Pese a la intervención directa del Tesoro de Estados Unidos, el tipo de cambio volvió a subir y cerró este jueves a $1.425 en el mercado minorista, mientras que el dólar mayorista alcanzó los $1.402, un nuevo máximo desde que comenzó la asistencia norteamericana a la plaza local.

Según Infobae, fuentes del mercado señalaron que el Tesoro estadounidense vendió este jueves unos USD 120 millones, a través del Citibank, que notificó oficialmente a sus clientes sobre las operaciones.

Un día antes, las ventas habían rondado los USD 100 millones y fueron canalizadas por el banco Santander. «Acabamos de ejecutar operaciones al contado de USD/ARS en nombre del Departamento del Tesoro de Estados Unidos en el mercado local», comunicó el Citi al cierre de la jornada.

El refuerzo de dólares no logró frenar la escalada. En el segmento de contado se operaron USD 676,9 millones, un monto elevado para una semana con escasa liquidación del agro. La demanda privada por cobertura —alimentada por la incertidumbre electoral— sigue impulsando los precios.

El contexto financiero local también contribuye a la tensión cambiaria. Esta semana no se renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos, lo que liberó unos 2 billones de pesos que empezarán a ingresar al circuito financiero en los próximos días. Esa liquidez presiona sobre el dólar y las tasas, que ya superan el 100% anual en las operaciones más cortas.

El dólar sigue presionado pese al techo de $1.488, con el respaldo del Tesoro de Estados Unidos

El régimen de bandas cambiarias del Banco Central, vigente desde abril, fija para hoy un techo de $1.488,59, unos 6,2% por encima del cierre. Analistas advierten que mantener esa banda será cada vez más difícil, incluso con el respaldo explícito de Washington.

El presidente estadounidense Donald Trump anunció recientemente un paquete de asistencia para Argentina que incluye un swap de monedas por USD 20.000 millones con el Banco Central y otro monto similar aportado por fondos de inversión, además de la compra de pesos en el mercado mayorista para generar liquidez en dólares.

Desde el Gobierno argentino, el ministro de Economía Luis Caputo anticipó que el acuerdo de swap con Estados Unidos se concretaría antes de las elecciones del 26 de octubre, y destacó el impacto que esa cooperación podría tener en la estabilidad cambiaria.

«El Gobierno de Milei necesita una buena elección legislativa para consolidar poder político y avanzar con las reformas estructurales prometidas», señaló un analista de Bull Market Brokers.

“Más allá del consenso político, necesita peso en el Congreso para encarar los últimos dos años de gestión”, agregó.

Los analistas prevén que, tras las elecciones, el BCRA flexibilizará el esquema cambiario, en un intento por aliviar las presiones del mercado. Mientras tanto, las intervenciones del Tesoro estadounidense sólo logran ganar tiempo en un escenario dominado por la cautela y la dolarización de carteras.

Según un informe de Max Capital, «una parte importante de las compras no es puramente especulativa: responde a importaciones adelantadas y a la dolarización de ahorros individuales».

Por su parte, Capital Economics observó que el apoyo norteamericano a la Argentina podría marcar un precedente para otros mercados emergentes con dificultades financieras, como Pakistán o Jordania.