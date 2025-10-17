Peter Lamelas anticipó «grandes noticias» que fortalecerán «la alianza» entre Estados Unidos y el Gobierno de Javier Milei

El embajador de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamela, realizó un posteo este viernes donde anticipó «grandes noticias» que fortalecerán mucho más la «alianza económica» entre los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei. Además compartió una imagen con el slogan «Juntos en Libertad».

El mensaje llega 48 horas después de que el secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, anunciara una asistencia total a la Argentina por 40.000 millones de dólares, por lo cual hizo crecer las expectativas sobre estas «grandes noticias» que adelantó el embajador.

Lamelas escribió en su cuenta de la red social X: «Pronto tendremos grandes noticias que fortalecerán aún más la alianza económica entre Argentina y Estados Unidos. Como dice el lema de mi Moneda de Desafío: ‘Unidos en Libertad, Fuerza y ​​Prosperidad'».

Luego resaltó que tiene «confianza en el futuro» de la «amistad con el pueblo argentino» y aseguró que es «optimista de que Argentina está en el camino correcto hacia la prosperidad como república democrática, de libre mercado y soberana». Y cerró su mensaje con lo siguiente: «Un fuerte abrazo a mis hermanos Argentinos – ¡Juntos en Libertad!».

Great news is coming very soon that will further strengthen the economic partnership between Argentina and the United States. As the slogan on my Challenge Coin says, “United in Liberty, Strength, and Prosperity.”

I am confident in the future of our enduring friendship with the… pic.twitter.com/H5gYd6YEC5 — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) October 17, 2025

Nueva intervención de Estados en el mercado cambiario

Desde Infobae informaron que el Tesoro de los Estados Unidos volvió a comprar pesos argentinos. Fuentes del mercado señalaron que las ventas de divisas en el segmento de contado a cuenta alcanzaron los 120 millones de dólares, tras ventas por unos 100 millones de dólares el miércoles.

De igual manera el refuerzo de dólares no logró frenar la escalada. En el segmento de contado se operaron USD 676,9 millones, un monto elevado para una semana con escasa liquidación del agro. La demanda privada por cobertura —alimentada por la incertidumbre electoral— sigue impulsando los precios.

El contexto financiero local también contribuye a la tensión cambiaria. Esta semana no se renovó la totalidad de los vencimientos de deuda en pesos, lo que liberó unos 2 billones de pesos que empezarán a ingresar al circuito financiero en los próximos días. Esa liquidez presiona sobre el dólar y las tasas, que ya superan el 100% anual en las operaciones más cortas.