El riesgo país cae a 569 puntos: alivio financiero tras el pago de la deuda y el anuncio sobre el swap

El riesgo país cayó a 569 puntos en la jornada de este viernes 9 de enero, por el pago de la deuda. (Foto: gentileza)

El mercado financiero arranca el último día de la semana con señales de alivio. La confirmación del pago de los vencimientos de deuda por más de US$4.200 millones actuó como el principal motor de la calma, y despejó los fantasmas de default. A este escenario se sumó una sorpresa positiva desde el frente externo: la confirmación de que Argentina devolvió la totalidad de los fondos del swap al Tesoro de los Estados Unidos, lo que fue leído por la city como una señal de fortaleza de caja.

La reacción se siente en los títulos públicos. El riesgo país, medido por el JP Morgan, retrocede un 1,70% y se ubica en 569 puntos básicos. De esta forma, el indicador recorta la suba de ayer y vuelve a acercarse a la zona de mínimos, validando la estrategia financiera del Gobierno.

En la plaza local, el índice S&P Merval consolida su recuperación. Según los datos de Rava Bursátil, el panel líder avanza un 0,90% y se ubica en 3.101.775 puntos, logrando despegarse del piso de los 3 millones que peleaba ayer.

Wall Street: la tendencia mixta este viernes 9 de enero

En Nueva York, los ADRs argentinos operan con mayoría de subas, aunque con selectividad. El sector energético y el agropecuario lideran el rebote, mientras que los bancos muestran una leve toma de ganancias tras la fuerte suba de ayer al mediodía.

Las que más suben:

Cresud: +1,30% Ternium: +0,97% Edenor: +0,80% Pampa Energía: +0,59%

Las que bajan:

Banco Macro: -0,95%

-0,95% Irsa: -0,67%

-0,67% Globant: -0,52%

Doble señal de solvencia: deuda y swap

El buen humor del mercado responde a la combinación de factores. Por un lado, se materializó el pago de la deuda de enero, el evento más esperado de la semana, utilizando la ingeniería financiera del préstamo Repo.

.@POTUS’s policy of Peace Through Economic Strength is transforming Latin America in ways that are America First, surrounding the United States with stability and prosperity.



President @JMilei continues to deliver with full force on his renewed mandate from the Argentine people… — Treasury Secretary Scott Bessent (@SecScottBessent) January 9, 2026

Por otro, la novedad de que el Tesoro y el Banco Central cancelaron los compromisos del swap con Estados Unidos refuerza la posición de liquidez. Esta cancelación anticipada o en término ante el Tesoro norteamericano mejora la percepción de riesgo de los inversores internacionales, mostrando capacidad de pago en múltiples frentes.