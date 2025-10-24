Expectativa electoral y mercados: acciones en verde, bonos mixtos y riesgo país bajo los 1.100 puntos

Comenzó la veda electoral y solo queda esperar a que se lleven a cabo los comicios del 26 de octubre, la expectativa no es sólo por el resultado, sino también por cómo va a reaccionar el mercado. Mientras tanto la última rueda operativa está mostrando algunas cifras que le dan un pequeño respiro a la economía argentina. Subas en acciones, bonos mixto y un riesgo país bajo los 1.100 puntos.

Los resultados de la última rueda previo a las elecciones

Hacia las 10.50, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires mostró una alza de 2,5%, en los 2.100.000 puntos.

Medido en pesos, el panel de acciones líderes anotó una puntuación más alta desde el 22 de agosto, pero en dólar «contado con liqui», el S&P Merval alcanzó su nivel más alto desde el 5 de septiembre, justo antes de las elecciones bonaerenses que marcaron la derrota del oficialismo y obligó al Gobierno a acudir por una ayuda de Estados Unidos.

Por su parte los ADR y acciones de compañías argentinas operados en dólares se mostraron en alza, encabezada por YPF, que lideró la ganancia de 4,7%.

El panorama para los títulos públicos es distinto ya que los mismos están operando, por el momento, sin tendencia con un riesgo país debajo de los 1.100 puntos básicos para Argentina.

Se estima que los resultados de las elecciones podrían tener un fuerte impacto en el mercado cambiario, sin embargo el ministro de Economía aseguró no habrá cambios en el plan económico y ratificó las bandas cambiarias en los límites actuales. Además Luis Caputo, en una entrevista con LN+ aseguró que «está más que cómodo» con el dólar en $1.500 y criticó a quienes afirman que el tipo de cambio se encuentra bajo, tras considerar que si fuera así, no habría exportación récord.

La economía después de las elecciones: qué reformas y cuándo

En el Coloquio de IDEA, Caputo, anunció que el Gobierno impulsaría una reforma laboral y tributaria y negó una devaluación, algo que los asistentes daban por descontado por lo bajo. Sin embargo, para algunos empresarios, eso no sería suficiente.

“La reforma laboral es muy importante, pero hay otros factores fundamentales: yo tengo que facturar y eso tiene que ver con los costos”, dijo a Diario RÍO NEGRO Daniel Rosato, presidente de Industriales PYMES Argentinos y CEO de la Papelera Rosato, que recuerda que, según el INDEC, la industria está usando apenas el 59% de su capacidad instalada. “Yo podría tomar una persona con menores costos de cargas sociales o [el gobierno] podría exterminar la industria del juicio, pero si yo no tengo trabajo, no puedo competir y no me mejora mucho la situación”, agrega Rosato.

Para el industrial, el gobierno debería abordar los altos costos energéticos y tributarios, implementar tasas de interés diferenciadas para la industria y potenciar las exportaciones manufactureras.

“Nosotros necesitamos que la industria crezca, se desarrolle y acompañe el crecimiento que están teniendo, por ejemplo, los sectores energético, petróleo, gas y minero en provincias como Río Negro, Neuquén, San Juan y Catamarca”, afirmó Rosato.

Caputo, mientras, prometió “la eliminación de muchos impuestos, la baja de otros, la simplificación del régimen tributario” e “importantes incentivos para desarrollar el ahorro interno”. Días atrás, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, afirmó que Argentina se encaminaba hacia “un acuerdo comercial bastante inédito dentro de EEUU” que permitiría “a ciertos sectores de nuestra economía tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano”. Al cierre de esta edición, no había detalles sobre ninguno de estos anuncios.