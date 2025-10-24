El Gobierno de Javier Milei afirma que eliminó 1.300 normas «que entorpecían el progreso»: el sello de Sturzenegger

El Gobierno asegura que durante la gestión de Javier Milei eliminó 1.300 normativas que «entorpecían el progreso de los argentinos» mediante el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger.

Mediante un comunicado, el Ministerio precisó que hasta el 30 de septiembre de 2025 se emitieron «439 normas de desregulación que eliminan y/o modifican un total de 1.324 normativas anteriores y 9.694 artículos».

En términos de las normas, según lo precisado por el sitio Infobae, 69 correspondían al comercio exterior, 65 a finanzas y mercados de capitales, 61 a agroindustria, 59 transporte, 45 a producción nacional, 41 a bienestar ciudadano. Por su parte cultura, turismo y deporte sólo tuvieron 28, seguido por 27 para salud, 16 a empleo y regulación, 13 al sector inmobiliario y 12 a energía.

Algunas de las normas eliminadas por el Gobierno

En cuanto al sector inmobiliario destacan la derogación de la Ley de Alquileres en diciembre de 2023 por medio del DNU 70/2023. Estiman que por esta derogación «el precio de los alquileres experimentó una baja real de 26,6% entre diciembre de 2023 y julio de 2024 (en CABA representa un ahorro mensual de $262 mil)».

En términos del comercio exterior, puntualizaron que a finales de 2024 se establecieron una serie de normativas que liberalizaron la actividad de courier y se estableció la franquicia de 400 dólares por envío para el ingreso de hasta cinco envíos anuales sin el pago de derechos de importación. «En lo que va del año, ingresaron al país más de 3 millones de envíos por courier a particulares, por un valor total de más de USD 222 millones, permitiendo que los argentinos accedan a indumentaria y otros productos a precios internacionales», comentaron.

El Gobierno destaca la eliminación del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA) y el CIBU que era un trámite obligatorio para importar bienes de capital usados que podían demorar hasta 84 días

Por otra parte hacen mención de que se cumplió con la ley no se prorrogó la vigencia del impuesto PAIS, pese a que no se refieren que una de las primeras medidas del ministro de Economía, Luis Caputo, fue aumentarlo del 7,5% al 17,5%.

Para finalizar con el tema del transporte, en el Ministerio se hizo hincapié en los beneficios de haber eliminado el Registro Único de Transporte Automotor. La eliminación de este requisito, que podía demorar hasta 70 días y resultaba costoso para los privados, se justifica en que dicha documentación para el transporte de cargas ya se encontraba en manos del Estado.

