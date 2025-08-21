Experiencia Endeavor convocó a un ecosistema de más de 1.200 emprendedores en Neuquén

Inspiración, herramientas, oportunidades, visión, pasión, son algunos de los ejes sobre los que giró la Experiencia Endeavor Patagonia realizada esta tarde en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén.



Más de 1.200 emprendedores, profesionales y empresarios se dieron cita a orillas del Río Limay para reflexionar sobre los desafíos de transformar sueños en proyectos productivos, en un contexto dinámico y volátil como el de la economía argentina.



La edición 2025 en Neuquén tuvo la presencia de reconocidos disertantes, e inició con la intervención motivacional de Gerry Garbulsky, Anfitrión de Aprender de Grandes. Durante su charla, motivó a los emprendedores a dejar atrás los sesgos cognitivos que impiden soñar y ver más allá de las limitaciones, para crecer a la medida del proyecto.

A pleno. La sala central del Centro de Convenciones Domuyo estuvo colmada con más de 1.200 emprendedores.



Sebastián Serrano, CEO & Co-founder de Ripio, fue la primera experiencia emprendedora, con sabor patagónico. Oriundo de Choele Choel, Serrano es fundador y CEO de Ripio. A lo largo de la charla relató como logró pasar de ser un estudiante de física del interior profundo, a fundar Vallenet, una de las primeras proveedoras de internet del Alto Valle, para finalmente descubrir su propósito en el universo cripto creando Ripio, la mayor operadora de criptomonedas del pais, con más de 3.000.000 de usuarios activos.



El segundo panel contó con tres recorridos emprendedores de la región. Tomas Weiss, Fundador de Weiss Burgers, José Sojo, creador de Café Delirante, y Mariana Barrera de Sidra Pülku. Cada uno de los emprendedores locales relató la forma en que sus vivencias personales, sus tropiezos y fracasos, y su resiliencia, les permitieron superar las barreras del entorno para alcanzar las metas de sus proyectos.



Patagónicos. El panel de experiencias locales fue uno de los platos fuertes de Endeavor Patagonia 2025.

La historia de Barrera fue especialmente inspiradora. “Si no hubiese muerto mi viejo, no hubiera llegado hasta acá”, relato. La tragedia familiar la llevó de estudiar economía, hacer una maestría en finanzas y formarse en planeamiento urbano en la Universidad Harvard, a hacerse cargo del negocio familiar a la fuerza. Hoy la Sidra Pülku está presente en los más altos restó del país, incluidos los dos únicos con estrella Michelin, e incluso exportar a la región y a Europa.



Más tarde fue el turno de referentes como Elena Alonso, CEO y Co-Founder Emerald Capital y una de las mayores creadores de contenido referido a las finanzas en Argentina. “Necesitamos reconocer como están nuestras finanzas en primer lugar, para luego pensar cuales son nuestros objetivos”, interpeló Alonso.

Inspiración relatada en primera persona mediante las vivencias de quienes, habiendo fracasado una y otra vez, alcanzaron el sueño de convertir sus ideas en proyectos reales que generan valor. El resumen de Experiencia Endeavor Patagonia 2025.

“El contexto puede ser muy diversos o desafiante, pero yo soy el que tiene que tomar decisiones para tomar control de mis finanzas”, agregó. La especialista motivó a los presentes con frases como “si no lo necesitás, es caro”, o “la deuda no es buena ni mala, es una llave para alcanzar un objetivo”.



La primera parte tuvo como cierre la palabra de Rodolfo Ardenghi, Presidente de Ciati, referente en la innovación agroalimentaria con base en la region. El bloque final en tanto, inició con Ariel Sbdar, CEO y co fundador de Cocos, y Matias Gallo, Fundador de Flow Game Basketball.



El cierre estuvo a cargo del CEO de YPF, Horacio Marin, que salió del libreto oficial que lo tiene habitualmente como voz cantante del universo de los hidrocarburos no convencional para convertirse en uno más de los speekers motivacionales del ecosistema emprendedor, con un mensaje orientado a romper barreras y animarse a agregar valor.

Inspiración. Lo que fueron a buscar y lo que encontraron los 1.200 emprendedores que participaron de Endeavor Patagonia.



Durante la jornada hubo además un espacio de Mentors, donde los emprendedores pudieron estrechar contacto mano a mano con los mismos disertantes que hablaron desde el escenario principal, y con un nutrido grupo de expertos en temáticas como finanzas, equipo y negocios.

Al cierre del evento se llevó a cabo un After Networking, con ambientación musical y el atardecer del Río Limay como telón de fondo, donde el objetivo principal fue establecer nuevas conexiones dentro del ecosistema emprendedor.



Endeavor es una organización global presente en más de 40 países, que trabaja para potenciar a líderes capaces de generar empleo, innovación y desarrollo en sus comunidades. Endeavor Patagonia trabaja incansablemente para fortalecer el ecosistema emprendedor regional, brindando a los emprendedores acceso a una red global de mentores, capital y conocimiento, con el firme propósito de impulsar el crecimiento sostenible y la innovación en la provincia y en el país.