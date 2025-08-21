El Gobierno intervino la Agencia de Discapacidad tras el escándalo de los audios y designó a un nuevo titular

El Gobierno nacional oficializó este jueves la intervención de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), luego de la destitución de Diego Spagnuolo, involucrado en el escándalo de audios sobre presuntas coimas vinculadas a la compra de medicamentos. En su lugar fue designado como interventor el doctor Alejandro Alberto Vilches, médico especializado en gestión sanitaria que hasta ahora se desempeñaba como secretario de Gestión Sanitaria.

Según confirmó el vocero presidencial, Manuel Adorni, la primera misión del flamante interventor será llevar adelante una «profunda auditoría» en el área. «Las pensiones por invalidez fueron históricamente una caja de la política que este Gobierno está decidido a desmantelar», remarcó.

La intervención se concretó de manera inmediata tras la salida de Spagnuolo, en el marco de las grabaciones que lo implican en una presunta red de cobro de retornos a laboratorios.

Desde el Ejecutivo adelantaron que la auditoría incluirá la revisión de pensiones y contratos con el objetivo de «garantizar los derechos de quienes realmente lo necesitan».

La desvinculación del titular de la Agencia de Discapacidad: «Utilización política de la oposición»

El Gobierno comunicó que desvincularía de su cargo a Diego Orlando Spagnuolo con la publicación del Boletín Oficial. La decisión había sido anunciada previamente con un comunicado publicado por la Vocería Presidencial, pero se oficializó este jueves con la publicación del Decreto 599/2025.

En el comunicado se informó que la decisión se tomó en carácter preventivo «frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral».

Los audios fueron difundidos en las últimas horas y en ellos se habla de un presunto esquema de cobro y pago de sobornos relacionados con la compra y provisión de medicamentos, que afectaría a fondos públicos.

Además de Spagnuolo, la desvinculación también afectó a Daniel María Garbellini, quien era Director Nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la misma agencia. El decreto, que limita las designaciones de ambos funcionarios, menciona que la medida se toma para que el Poder Judicial de la Nación pueda efectuar las investigaciones necesarias.