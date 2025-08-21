Otra empresa se instala en el Parque Industrial II de Roca y hay tres firmas en carpeta

La firma entre el municipio y la nueva empresa se realizó el miércoles por la mañana. (Gentileza)

El Parque Industrial II de Roca recibirá a la segunda empresa que se instalará en el predio ubicado al norte de Roca, sobre la Ruta 6.

La intendenta María Emilia Soria firmó este miércoles el contrato de tenencia que permitirá a la firma Franco Transportes SRL establecer su base operativa en el segundo parque industrial de Roca.



El proyecto de inversión, según informó el municipio de Roca, se desarrollará en una parcela de nueve hectáreas, ubicada al norte del Parque Industrial II, donde tendrá un centro logístico y operativo especializado en la recolección, transporte y tratamiento de aceites usados, con el objetivo de ofrecer servicios estratégicos a la industria hidrocarburífera de la región.



Además de María Emilia Soria y el socio gerente de Franco Transportes, Ciro Paolo Botta, participaron del encuentro la Secretaria de Producción y Desarrollo Sostenible, Florencia Ghirardelli y la Directora de USEP y Parques Industriales, Alejandra Rodríguez.

Las tres empresas que se radicarán en el Parque Industrial II



Actualmente, el Parque Industrial II cuenta con una empresa en funcionamiento: Arenas Locales S.A., dedicada al lavado, secado y clasificación de arenas de fractura.

Además de Franco Transportes se encuentran en proceso de radicación otras tres empresas:

– Zavecom, con una planta de tratamiento de residuos (industriales, patogénicos y otros).

– Eléctrica Patagónica, con su planta ingeniería eléctrica.

-Transportes Cemankar, con una base logística y transporte.

El parque industrial II de Roca está dividido en tres bloques según el grado de impacto ambiental de sus actividades.



Desde el municipio se indicó que la llegada de esta nueva empresa refuerza el crecimiento del Parque Industrial II, cuya ubicación estratégica -a solo 9,5 km del cruce entre la Ruta Nacional 22 y la Ruta Provincial 6- «le otorga un acceso directo a nuevas trazas viales que conectan con Vaca Muerta, lo que consolida su perfil como polo de desarrollo productivo y logístico en la región».

A pocos cientos de metros de este parque industrial pasa la traza del Oleoducto Vaca Muerta Sur y también está la planta de generación Termo Roca. A unos kilómetros de este punto, en el límite entre Roca y Allen se encuentra la planta de Oldelval, que lleva petróleo a Bahía Blanca y las refinería del Gran Buenos Aires. Además se está construyendo también en esa zona la cabecera de bombeo del VMOS.

Por último, sobre la traza que une la Termo Roca con Oldelval y que luego va hacia la zona de Cinco Saltos, hay dos proyectos de construcción de una ruta petrolera, uno del gobierno de Río Negro y otro de Vialidad Nacional.

