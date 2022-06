Falta de gasoil: preocupación en los expendedores de Roca por el fin de semana largo

En Roca, durante la mañana, no hay gasoil común. Foto Alejandro Carnevale.

Técnicos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) elaboraron un “semáforo virtual” que tiene como objetivo monitorear en tiempo real la disponibilidad de combustible en la Argentina. El mapa del desabastecimiento de gasoil en nuestro país muestra que entre el 5 y el 15 de junio 21 provincias del país presentan problemas para acceder a este combustible. ¿Cómo es la situación en la región?

Entre las provincias afectadas está Río Negro en color «amarillo», con un promedio de suministro entre 51 y 100 litros por unidad mientras que en Neuquén el semáforo está en «verde», lo que significa que no se registran problemas de abastecimiento y hay suministro ilimitado de combustible, sin restricción.

Marcelo Pirri, secretario de la Cámara de Expendedores de Combustible de Río Negro y Neuquén, dialogó con «Digan lo que digan» (por RN Radio, la radio del diario Río Negro) y brindó su panorama sobre la situación local. En Río Negro, «hasta el fin de semana pasado veníamos bien. No sobraba el producto pero tampoco teníamos quiebres de stock en nuestras estaciones» pero desde el lunes cambió.

«Empezamos a ver que los pedidos de combustible a las compañías petroleras empezaron a reducirse. Ayer en el último relevamiento teníamos varias estaciones con bajo stock. En mi caso estoy sin Infinia Diesel y el gasoil común se me acabó esta mañana y no tengo reposición hasta última hora de hoy o mañana», ejemplificó. En un relevamiento realizado en Roca, durante la mañana, se observó falta de gasoil común.

En la Patagonia no es tan grave como en el norte del país donde «la mayoría de las estaciones de servicio estaban tres o cuatro días sin gasoil. Acá tenemos quiebres puntuales en algunas estaciones, no en todas las de una localidad. Estamos en amarillo, tirando a anaranjado», aseguró.

Según Pirri, este panorama no afecta a una compañía en particular sino que «todas están teniendo problemas de abastecimiento, lo que pasa es que acá el 70% del mercado lo maneja YPF».

La situación es «muy preocupante», definió, «sobre todo en la víspera de este fin de semana largo» y sin respuestas a sus planteos. «Hemos tocado todas las puertas en el gobierno nacional, provincial y en las compañías que aducen que no hay combustible porque no logran importar la cantidad que se necesita por el alto costo y no poder trasladarlo al precio surtidor«, explicó.

