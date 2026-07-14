Ganancias y Monotributo 2026: los pisos y escalas estimados con la inflación de junio

En la antesala de que el INDEC dé a conocer el dato oficial de inflación de junio, el bolsillo de los trabajadores y comerciantes ya empieza a recalcular su hoja de ruta fiscal. Con una inflación estimada por el sector privado en torno al 1,8% —que estira el acumulado del primer semestre de 2026 al 16,74%—, el impacto en la actualización de los impuestos será inmediato.

A partir de estas proyecciones, el estudio contable Lisicki, Litvin & Asociados elaboró un informe que anticipa cómo se reconfigurará el esquema del Impuesto a las Ganancias para los salarios de julio y cuáles serán los nuevos límites de facturación para el Monotributo de cara al trámite obligatorio ante ARCA.

Impuesto a las Ganancias: ¿Quiénes pagan a partir de julio?

La actualización de los mínimos no imponibles por el índice de inflación de junio traerá un leve alivio, elevando los pisos a partir de los cuales las empresas comenzarán a realizar retenciones sobre los salarios de sus empleados en relación de dependencia.

De acuerdo con el análisis de la consultora, los nuevos sueldos brutos mínimos estimados (que ya contemplan la doceava parte correspondiente al aguinaldo) quedarán de la siguiente manera:

Soltero sin hijos: Comenzará a tributar Ganancias a partir de un ingreso bruto de $3.251.200 (lo que equivale a un sueldo neto de $2.698.496,00 ). En enero de 2026, este piso bruto se ubicaba en los $3.000.000.





Comenzará a tributar Ganancias a partir de un ingreso bruto de (lo que equivale a un sueldo neto de ). En enero de 2026, este piso bruto se ubicaba en los $3.000.000. Soltero con dos hijos: El piso bruto se elevará hasta los $3.783.300 (neto estimado de $3.140.139 ).





El piso bruto se elevará hasta los (neto estimado de ). Casado sin hijos: El límite de retención se estimó en $3.778.700 salario bruto.





El límite de retención se estimó en salario bruto. Casado con dos hijos: El nuevo piso bruto será de $4.311.600, dejando un sueldo de bolsillo de $3.578.628 libre del impuesto.



(Lisicki, Litvin & Asociados)

Monotributo: el nuevo tope de las escalas y un vencimiento clave

Para el universo de los pequeños contribuyentes, la inflación del semestre define las reglas de juego de un proceso clave: la recategorización obligatoria. El tope anual de facturación de cada categoría se moverá hacia arriba, lo que evitará que muchos monotributistas se vean obligados a saltar de escala o quedar excluidos del régimen simplificado por el mero efecto de los precios.

Alerta de calendario fiscal: El proceso de recategorización del Monotributo vencerá el próximo 5 de agosto de 2026. Los contadores advierten un detalle crucial: la cuota mensual de agosto (con vencimiento el 20 de agosto) ya vendrá con el importe correspondiente al nuevo casillero asignado.

Bajo este nuevo escenario de ARCA, los topes de ingresos brutos anuales estimados para cada categoría quedarán fijados de la siguiente forma:

Categoría A: El límite de facturación anual subirá hasta los $11.999.170,91 (con una cuota mensual total para locación de servicios de $49.484,95 ).





El límite de facturación anual subirá hasta los (con una cuota mensual total para locación de servicios de ). Categoría B: Se elevará a un máximo de ingresos anuales de $17.580.180,61 .





Se elevará a un máximo de ingresos anuales de . Categoría H (máximo para servicios): El tope anual de ingresos brutos trepará a $81.854.809,22 .





El tope anual de ingresos brutos trepará a . Categoría K (máximo para venta de cosas muebles): Se consolidará en los $126.502.886,96 anuales.

