Inflación de junio 2026: el Indec publica el IPC y los analistas anticipan que perforará el piso del 2%

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer esta tarde, a partir de las 16, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a junio. La expectativa del Gobierno nacional y de los analistas financieros está puesta en ver si el indicador mensual logrará romper finalmente la barrera del 2%, un umbral en el que se mantiene de manera sostenida desde hace nueve meses en la economía de Argentina.

El ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, evitó dar una cifra precisa sobre el indicador oficial pero transmitió tranquilidad respecto del rumbo macroeconómico al asegurar que «la gente tiene que estar tranquila de que la inflación va a seguir a la baja». El dato que publique el organismo que conduce Pedro Lines confirmará si el proceso de enfriamiento de precios consolida la tendencia del primer semestre de 2026, luego de que mayo registrara una marca del 2,1%.

El anticipo de CABA y las estimaciones del REM

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que difunde el Banco Central ubicó la mediana de las proyecciones de las consultoras para el sexto mes del año exactamente en un 2%. De confirmarse de forma oficial, representaría una leve caída de 0,1 puntos porcentuales respecto a la marca de mayo y consolidaría el ciclo de desaceleración del período.

En paralelo, según un relevamiento de consultas a privados publicado por Infobae, las principales estimaciones de los analistas oscilan entre el 1,8% y el 1,9%. Entidades como la Fundación Libertad y Progreso y la consultora Analytica proyectaron un piso de 1,8%, mientras que firmas como Eco Go, EconViews y C&T Asesores Económicos se inclinaron por un 1,9%. Como indicador predictivo de la tendencia, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) ya reportó para junio una inflación del 1,8%, mostrando una clara desaceleración frente al 2,1% que había registrado en mayo.

Alimentos y liquidaciones de invierno: las claves de la desaceleración

Los componentes internos del índice de precios mostraron comportamientos dispares durante las últimas semanas. De acuerdo con el análisis técnico de la consultora Eco Go, uno de los principales motores de la desaceleración fue el rubro de Alimentos y Bebidas —la categoría de mayor peso dentro del indicador—, que registró un avance promedio del 1,4% gracias a la estabilidad del sector de las carnes y a movimientos compensados en frutas y verduras.

A su vez, el sector de Indumentaria ayudó a la baja del índice general con una variación negativa del -0,9%, impulsada principalmente por el adelantamiento estacional de las liquidaciones comerciales de invierno. En contraste, los componentes rígidos como vivienda sufrieron incrementos derivados del ajuste del 2% en los salarios de encargados de edificio junto con un bono adicional del 20%, lo que impactó directamente en el costo de las expensas residenciales.