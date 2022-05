GreenCoin: la criptomoneda que se propone cuidar el ambiente

GreenCoin. Una idea que busca revolucionar el universo cripto y a la vez cuidar el medioambiente.

Criptomonedas y medio ambiente, son dos temas de los más sensibles tanto para la opinión pública como en la agenda de la política y la economía. Una iniciativa de Fund. EcoConciencia y director ejecutivo de CIFAL Argentina-, promete combinar ambos tópicos para obtener una propuesta sustentable tanto en términos económicos como ambientales.



El crecimiento, el desarrollo y la incidencia de las criptomonedas en la economía global es cada vez más evidente.

El uso de las monedas virtuales se extendió con fuerza en los últimos cinco años, explotó durante la pandemia, y se afianza en países de alta inflación como la Argentina, como una vía de escape a la pérdida de valor real de la moneda.



El potencial de los criptoactivos no obstante, se hace cada vez más presente no solo como depósito de valor, sino como medio de cambio.

No hace falta demasiada imaginación para pensar en un futuro cercano en el que las monedas virtuales reemplacen a los activos tradicionales en la hegemonía de las finanzas internacionales.



Sin embargo, aun existen flancos débiles para el mundo cripto. Uno de ellos es la volatilidad que muestran las cotizaciones. El precio del Bitcoin acumula una caída del 37% en los últimos dos meses, tras tocar máximos históricos a mediados de 2021.

Así como las stablecoin tienen respaldo en el oro o el dólar, la Green Coin tendrá respaldo en el cumplimiento de los ODS y la reducción de emisiones de CO2.



Una respuesta a esta dinámica fueron las stablecoin. Las mismas funcionan con respaldo en metales como el oro, o en monedas duras como el dólar o el euro, a fin de dar certeza y previsibilidad a los saltos bruscos en las cotizaciones.



Otro de los puntos críticos en cuanto a las cripto, es la energía y el medio ambiente. Sabido es que el consumo de energía para poder minar criptomonedas es altísimo, y que a la larga dado el costo de generación que en general tiene asociado el uso de recursos naturales, ello impacta en el medio ambiente.



Sobre estos dos puntos débiles es donde se fundamenta la iniciativa de Fundació EcoConciencia y CIFAL Argentina, que propone el desarrollo de una Green Coin, con base en la naturaleza y con el respaldo del Fondo de Transición Energética de Luxemburgo.



Fundación EcoConciencia es una ONG trabaja desde hace más de 25 años comprometida con la ecología integral, la preservación de la vida, el res-peto a la biodiversidad y al medio ambiente dentro del ámbito de la sociedad y la cultura. CIFAL Argentina en tanto, es una entidad del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), trabaja bajo la misión de contribuir a fortalecer las capacidades de los líderes y responsables de cambios sociales para mejorar su proceso de toma de decisiones, apoyando acciones a nivel internacional, nacional y en diferentes localidades.



De la misma forma en que las stablecoin tienen su respaldo en el oro o el dólar, esta Green Coin tendrá como respaldo el cumplimiento de determinados ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) de la ONU, la protección de la biodiversidad y la reducción de emisiones o captura de emisiones de CO2 a la atmósfera (medida en toneladas de dióxido de carbono equivalente a los gases de efecto invernadero).



De lograrse la implementación, la puesta en marcha de este nuevo criptoactivo representaría el secuestro del 10% de una tonelada de CO2 de la atmósfera, además de la conservación de la biodiversidad, de cuencas hídricas, y la mejora en eficiencia de motores que utilizan combustibles fósiles.



A fin de dar pasos concretos en cuanto a la puesta en marcha de la iniciativa, y con la presencia del Presidente de Fund. EcoConciencia (Rodolfo Tarraubella) junto al apoderado de la reserva (el ecólogo George Hanily), una bióloga de la organización y un representante del Fondo de Transición Energética de Luxemburgo, se llevó a cabo una visita a visitó la Reserva Natural Privada Punta Patiño en Panamá (ubicada en la región pacífica del Darién).

De lograrse la implementación, este nuevo criptoactivo representaría el secuestro del 10% de una tonelada de CO2 de la atmósfera.



Su misión fue la de determinar la factibilidad de ser beneficiaria de la monetización de sus “servicios ecosistémicos” con el fin de establecer y cuantifi-car los mismos. Se analizaron los puntos frágiles de la reserva, sus amenazas, la variedad y densidad de las especies, y la presencia de carbono azul, como se le denomina a los Ecosistemas de manglares (bioma formado por árboles muy tolerantes a las sales existentes en las zonas cercanas a la desembo-cadura de cursos de agua dulce en latitudes tropicales y subtropicales).



Desde lo normativo, la visita buscó asegurar que los sistemas de contratación y contabilización no permitan un recuento del carbono.



La Reserva de Ancón se extiende a lo largo de 30.000 has de bosque en una de las zonas de mayor biodiversidad planetaria. El 20% de su superficie lo ocupan los Ecosistemas de manglares, que fueron recorridos por el grupo, en lanchas del lugar. En esa inspección se determinaron dos zonas vulnera-bles en los bordes laterales que se sugirió fortalecer para evitar intromisiones y lo que se denomina “manchas de aceite”.



Sería la primera vez en que el éxito de un activo virtual se ata al cumplimiento de metas de cuidado ambiental. El desarrollo de la Green Coin permitiría así fortalecer el universo de criptomonedas con un nuevo criptoactivo de características estables en cuanto a la dinámica de su cotización, que al mismo tiempo garantiza el cuidado del la reserva natural y ecológica en uno de los pulmones del mundo.