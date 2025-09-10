Hoy se conoce la inflación de agosto 2025: qué anticipan las consultoras sobre el IPC

Según los datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) la inflación en el mes de julio fue de 1,9%. Para agosto, y en medio de la volatilidad cambiaria, se espera una leve desaceleración. Esto dijeron las consultoras sobre el Índice de Precios al Consumidor.

Esta tarde, el Indec publicará el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de agosto. Se prevé que la inflación minorista muestre una leve desaceleración en comparación con julio, a pesar del impacto de la volatilidad cambiaria, las próximas elecciones y los precios regulados.

Las proyecciones de las consultoras privadas sobre la inflación de agosto 2025

Los datos preliminares difundidos en los últimos días y los análisis de las consultoras privadas ofrecen pistas sobre cuál podría ser el número final que dará a conocer el Indec esta tarde.

C&T Asesores Económicos: asegura que la inflación de agosto se habría ubicado en torno al 1,6%. Según la consultora, el rubro de mayor incidencia fue vivienda.

Libertad y Progreso estimó un avance del 1,7% en el nivel general de precios. Su informe indica una baja que responde a la estabilidad de algunos bienes de consumo masivo y al retroceso de ciertos alimentos frescos, pese a la presión del dólar y los ajustes en tarifas.

Analytica calcula que la inflación de agosto se desaceleró al 1.8%. Según el informe, el índice fue impulsado por aumentos en educación y combustibles, aunque el precio de los alimentos ayudó a moderarlo.

Todas las mediciones privadas indicaron un freno en la inflación en comparación con el 1.9% de alza informado por el Indec en julio.