Impuesto a las ganancias: el impacto de la Ley Bases en trabajadores de la salud, petroleros y la Patagonia

Por Cr. Gonzalo Gutiérrez (CHINNI, SELEME, BUGNER Y ASOC.)

Tras conocerse el proyecto de la Ley de Bases que restituye el impuesto a las ganancias a los trabajadores y jubilados, comienzan a visualizarse cuáles serían los principales cambios y su afectación al salario.

En primer lugar, cabe traer a colación uno de los principios rectores que marca la ley, basado en que todo lo relativo a ganancias será lo que disponga esta ley.

Esto significaría que “no serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes generales, especiales o estatutarias, decretos, convenios colectivos de trabajo o cualquier otra convención o norma, mediante las cuales esté establecido la exención, desgravación, exclusión, reducción o la deducción, total o parcial del gravamen.”

Un trabajador con cargas de familia de cónyuge y dos hijos, pagaría Impuesto a las Ganancias con un salario neto superior a $1.829.000.

En efecto, al restablecerse la escala progresiva del impuesto y las deducciones personales, de acuerdo a los presentado, un trabajador soltero sin hijos tributaría ganancias siempre que su remuneración neta sea superior a $1.380.000. En tanto, un trabajador con cargas de familia de cónyuge y dos hijos, pagaría con un salario neto superior a $1.829.000.

En términos prácticos, el alcance de la normativa implica que:

– Se elimina el mínimo no imponible en base 15 salarios mínimo vital y móvil, y restablece una escala única para todos los trabajadores en relación dependencia;

– Elimina la exención del SAC, bonos por productividad, fallos de caja y conceptos de naturaleza similar;

– Elimina las exenciones de responsabilidad jerárquica o funcional, gastos de representación, desarraigo, plus por zonas alejadas, etc.

– Elimina la exención que recaía sobre el diferencial de las horas extras al 100% y el valor hora normal.

Trabajadores zona patagónica

Un punto muy importante es que se elimina la deducción adicional por zona desfavorable del 22% que poseen los trabajadores o jubilados que vivan en la región de la Patagónica.

Rubro Salud

Elimina la exención sobre los rubros de guardias obligatorias, ya sean activas o pasivas, y horas extra, realizadas por los profesionales, técnicos, auxiliares y personal operativo de los sistemas de salud.

Empleados públicos

No serán aplicables las disposiciones contenidas en ningún tipo de leyes –generales, especiales o estatutarias, sobre la cual recaen los beneficios que pueden tener los empleados públicos en virtud de los alcances de las leyes provinciales y/o por ejemplo Ley 24.686 en beneficio del Poder Legislativo.

Excepción Petroleros Privados

Tiene un tratamiento particular las desgravaciones que poseen los empleados de la actividad petrolera, en tanto mantiene las exenciones de la Ley 26.176, pero con recortes a su alcance.

El proyecto incorpora la figura del “personal de pozo” como sujeto único para los alcances de la Ley 26.176. Dicho sujeto será quien se desempeñe habitual y directamente a) en la exploración petrolífera o gasífera llevada a cabo en campaña y b) en tareas desempeñadas en boca de pozo y afectadas a la perforación, terminación, mantenimiento y reparación de pozos petrolíferos o gasíferos.

Esto replica que todo el personal no incluido en la definición anterior quedaría sin beneficios y por lo tanto alcanzado en plenitud por el impuesto, aun encontrándose dentro de los CCT de la actividad petrolera.

De lo comentado, podemos concluir que el proyecto de Ley busca de alguna manera limpiar las asimetrías e injusticias provocadas luego de varios años de parches y contraparches, mientras tanto tampoco se discute sobre la cuestión esencial: ¿El salario es ganancia?