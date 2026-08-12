El Gobierno se prepara para un nuevo dato de inflación: qué anticipan las consultoras para el IPC de julio

Este jueves 13 de agosto el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) revelará los datos oficiales de la inflación de julio 2026. El Gobierno se prepara para enfrentar el nuevo dato, pero las consultoras ya anticiparon que la cifra se podría ubicar por encima del 1,9% que se registró en junio, lo que pausaría el proceso de desinflación al que se apostaba para la segunda parte del año.

Inflación de julio 2026: el dato negativo que anticipan las consultoras

Las principales consultoras privadas que relevan mensualmente la inflación señalan que el promedio del costo de vida del mes pasado se mantuvo cerca del 2%. Este dato coincide con lo publicado en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central.

La variación se alimenta de un mínimo de proyecciones con piso en 1,8% y otro tanto de evaluaciones por encima de 2%.

Lo cierto es que el dato oficial se revelará este jueves a las 16 en el sitio web del Instituto Nacional de Estadística y Censos. Mientras tanto, en el Gobierno existe inquietud por la cifra luego de conocerse que la inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue de 2,9%, un salto que no estaba en ninguna proyección.

La suba del dato porteño estuvo influenciado por mayores costos en turismo y el mantenimiento de la vivienda (ajuste en servicios), que si bien pueden tener un componente local son indicadores que son extrapolables a todo el país.

En tanto, los alimentos ascendieron a 1,9%, mientras que los gastos en salud terminaron en 2,4%. Estos son dos rubros que exceden las fronteras de la ciudad de Buenos Aires.

Para la Fundación Libertad y Progreso la inflación de julio se ubicó en 2,1%, al igual que para Eco Go. En cambio Equilibra proyectó un 1,8% y Analytica un 2,2%. La estimación más alta es de LCG que ubicó la inflación en 2,8%.

La tendencia alcista desacredita la promesa del presidente Javier Milei que aseguraba que en agosto de 2026, el índice de inflación empezaría con «cero». Incluso las proyecciones más optimistas indican que a ese porcentaje no se llegaría hasta entrado 2027.

De cuánto fue la inflación en CABA en julio 2026

La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,9% y acumuló un avance del 19,4% en los primeros siete meses de 2026. El dato fue publicado este viernes por el Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Según el informe compartido por el Instituto, el Índice de Precios al Consumidor de Buenos Aires (IPCBA) registró una variación interanual del 33,2%, lo que se traduce en 1,4 puntos porcentuales por encima de junio que fue del 32,6%.

La inflación en territorio porteño escaló en julio 1,1 puntos porcentuales frente a junio que fue del 1,8%. De esta manera rompió la tendencia de desaceleración que empezó a exhibir el IPC de abril, que había llevado a quebrar el 2% después de nueve meses.

El reporte del organismo estadístico reveló que la variación de julio respondió fundamentalmente a las subas en las siguientes divisiones: Restaurantes y hoteles, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, Transporte, Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación y cultura, que en conjunto aportaron 2,11 puntos porcentuales al alza del Nivel General.

Entre los aumentos se destaca la suba de 5,3% en Restaurantes y Hoteles, que sumó casi 1 punto a la variación mensual del IPCBA. Según los especialistas, el incremento fue «resultado de las subas en las tarifas del servicio de alojamiento en hoteles por motivos turísticos».

on el mayor peso de los sectores vinculados al consumo en vacaciones de invierno, sobresale la fuerte aceleración de precios en CABA que sirve como anticipo al dato nacional que publicará el Indec.