Incertidumbre por las encuestas y dudas sobre el Gobierno: por qué volvieron a caer los bonos y el Merval

Javier Milei en el Acto Central del 172 aniversario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA) el pasado 12 de julio de 2026. (Foto: archivo Clarín Fotografía)

En las últimas dos semanas se profundizó un cambio de tendencia en la City porteña que comenzó a alinear el optimismo financiero con el estancamiento de la economía real. Pese a la consolidación del superávit fiscal y la acumulación de reservas en el Banco Central (BCRA), los activos argentinos volvieron a mostrar números rojos, reflejados en la caída de las acciones del Merval y en un rebote del riesgo país, que pasó de un piso de 410 puntos a ubicarse cerca de la zona de los 460.

Para el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, esta volatilidad en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires responde de manera directa a la lectura que hacen las consultoras y los inversores sobre el descontento social hacia la gestión de Javier Milei a más de un año de las elecciones.

Los inversores empezaron a ver que la cosa no va tan bien como pensaban y que no hay certezas de una victoria en primera vuelta». Pablo Wende.

«Había una gran dicotomía entre la expectativa positiva de los inversores y las encuestas locales, donde se nota que el Gobierno ha perdido popularidad. Los inversores empezaron a ver que la cosa no va tan bien como pensaban y que no hay certezas de una victoria en primera vuelta», analizó Wende en su habitual columna en Río Negro Radio.

En ese sentido, el especialista remarcó que los mercados financieros comenzaron a registrar la falta de sustento que muestra la cotización de los bonos soberanos cuando la actividad económica no repunta en los sectores clave: «Un riesgo país de 400 puntos está relacionado a un Gobierno que va a reelegir. Al surgir dudas de si va a reelegir o no, el indicador rebota. Lo que muestra esta caída de los activos es que hay inversores que no tienen ganas de enfrentar la nueva etapa comprados en la Argentina».

El caso YPF y la toma de ganancias en las acciones líderes

El ajuste en las cotizaciones se evidencia con claridad en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, donde el índice Merval medido en moneda dura ya acumula un retroceso cercano al 15% en comparación con sus máximos recientes. Esta cautela afectó incluso a firmas con balances altamente positivos, como ocurrió con la petrolera estatal en las últimas jornadas.

«YPF dio a conocer un balance histórico con ganancias récord por el precio del petróleo y le sumó el ingreso de 200 millones de dólares por la venta de Metrogas a Edenor. Con ese balance, la acción tendría que haber subido entre 8% y 10%, pero cayó un 3% en sintonía con los bancos», señaló Wende.

A su entender, el comportamiento evidencia una toma de ganancias generalizada: «La conclusión es que el mercado financiero empieza a alinearse con la calle. O la actividad mejora mucho y le da la razón al mundo financiero, o el mundo financiero reconoce que las cosas no están tan bien como pensaba».

En cuanto a las inversiones productivas de largo plazo, el especialista advirtió que ni siquiera la vigencia del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) logra torcer la tendencia recesiva de los desembolsos. Pese a que existen cerca de 50 proyectos comprometidos por US$150.000 millones, la tasa efectiva de inversión continúa en caída por la postura de «esperar y ver» que adoptaron las corporaciones ante el escenario electoral.

Apertura de importaciones, empleo y morosidad bancaria

Al evaluar el impacto de la apertura comercial en los precios y la industria local, se plantea un debate complejo entre la baja del costo de vida en dólares y la pérdida de puestos de trabajo formales. Si bien la entrada de productos importados redujo los valores de bienes como electrodomésticos, autos y neumáticos, la falta de una reforma tributaria profunda expone a las fábricas a una competencia asimétrica.

«Tenés neumáticos a un precio más razonable que se parece a lo que valen en el mundo, pero la fábrica cerró y dejó 900 personas sin trabajo. El reclamo es el peso de los impuestos: hay más competencia pero no hay condiciones para competir porque el nivel impositivo es altísimo», argumentó Wende. No obstante, aclaró que el escenario actual no refleja un «hiperdesempleo» —con un indicador oficial en torno al 7,5%—, sino una crisis centrada en la pérdida de poder adquisitivo de los ingresos.

Por último, en relación con el sistema financiero y la salud del crédito, el periodista destacó una estabilización en los niveles de mora tras el pico de endeudamiento familiar mediante tarjetas y aplicaciones digitales. «Los bancos se están sentando con los deudores ofreciendo rebajas de tasas y mayores plazos para recuperar capacidad crediticia. En los balances la mora empieza a aplanarse; en familias ronda el 5,5% y en las pymes se mantiene muy contenida en un 3%», concluyó, estimando además que el próximo dato de inflación del INDEC se ubicará levemente por encima del 2%.

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