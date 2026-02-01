Inflación bajo lupa: consultoras anticipan que el IPC de enero 2026 se mantuvo por encima del 2%

La dinámica de precios del primer mes de 2026 arroja señales mixtas. Si bien los analistas privados detectaron una moderación en el ritmo de aumentos sobre el cierre del mes, las proyecciones coinciden en que la inflación de enero no logró perforar el piso del 2%.

De confirmarse estas estimaciones, el indicador consolidaría la tendencia observada desde el último trimestre del año pasado.

Según el informe de Libertad y Progreso, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) proyectado para enero alcanzó el 2,6%. Aunque esta cifra se ubica levemente por debajo del 2,8% de diciembre, los técnicos advierten que la inflación interanual treparía al 32,1%, reflejando una aceleración vinculada a la incertidumbre electoral y la consecuente caída en la demanda de pesos que depreció la moneda.

El comportamiento semanal del IPC durante enero: de mayor a menor

Uno de los datos más relevantes que analizan las consultoras es cómo se movieron los precios a lo largo de las cuatro semanas de enero.

El mes arrancó con una inercia fuerte que luego comenzó a ceder:

Primeras dos semanas: se registraron incrementos del 0,8% semanal.

se registraron incrementos del semanal. Tercera semana: el avance se moderó al 0,6% .

el avance se moderó al . Cierre de mes: consultoras como Analytica y Econviews detectaron una desaceleración pronunciada, con variaciones de entre el 0,1% y 0,2% en la última semana.

Pese a esta «frenada» final, el arrastre de la primera quincena fue suficiente para que el promedio mensual se mantuviera elevado, dejando un «piso» alto para el resto del trimestre.

Alimentos y bebidas, el foco de la presión para el IPC de enero 2026

El rubro más sensible para el consumo masivo volvió a ser el gran impulsor del índice. Equilibra situó su medición en un 2,2%, destacando que el motor principal fueron los alimentos no estacionales (2,6%) y los precios regulados (2,4%).

Por su parte, el análisis de Econviews sobre supermercados arrojó que la canasta de alimentos acumuló un alza del 2,8% en las últimas cuatro semanas. Dentro de este segmento, los cortes de carne y las bebidas fueron los que mostraron mayor resistencia a la baja, mientras que el sector de verdulería aportó un alivio con caídas de hasta el 1,7% en el cierre del mes.

Con estos números sobre la mesa, la expectativa se traslada ahora al organismo oficial que conduce Marco Lavagna. Los analistas sostienen que, más allá de la volatilidad de productos estacionales, la inflación núcleo —que excluye factores coyunturales— se mantiene firme en torno al 2%.

La confirmación del dato oficial permitirá determinar si el escenario de desaceleración gradual sigue vigente o si la inercia de los precios regulados impone un nuevo desafío para las metas económicas del Gobierno en 2026.