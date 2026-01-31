Expectativa por el primer dato de inflación de 2026: la fecha clave en que Nación, Neuquén y Río Negro revelarán sus cifras de enero

Inicia febrero y con su llegada, crece la expectativa por la publicación de los datos de inflación correspondiente al primer mes del año 2026: enero. El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), como siempre, se encargará de revelar las cifras que marcarán la evolución de los precios y ya anticipó cuándo lo hará.

IPC de enero 2026: la fecha clave para conocer la inflación de Nación, Neuquén y Río Negro

El Indec se prepara para la difusión de los datos a nivel nacional y si bien este dato es de gran interés, la atención también se centra en cómo se comportó la economía en Neuquén y Río Negro durante el primer mes del año.

En base a la información publicada en el INDEC, el próximo informe técnico que revelará el dato general del IPC de enero 2026 que representa el total de hogares del país, es decir a nivel nacional, se publicará el próximo martes 10 de febrero de 2026.

Si bien el Indec no suele publicar los datos de cada provincia de forma separada, sí se publican las cifras a nivel regional, incluyendo a la Patagonia.

En cuanto a las estadísticas propias de cada provincia, la Dirección Provincial de Estadística y Censos de Neuquén y la de Río Negro suelen divulgar sus datos el mismo día.

El primer dato que se conocerá será el de la provincia de Río Negro la cual suele publicar su informe a las 12 del mediodía. En tanto en Neuquén, la cifra se revelará por la tarde, alrededor de las 16 casi al mismo tiempo que el informe nacional del Indec.

Inflación 2026: las expectativas del inicio de 2026

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) advirtió que, pese a la marcada desaceleración de los precios durante 2025, el proceso de desinflación podría encontrar obstáculos pasajeros en el inicio de 2026.

La entidad bancaria reconoció que el reciente cambio metodológico añade un factor de incertidumbre a la interpretación de los índices actuales. No obstante, el organismo prevé que el costo de vida profundice su tendencia a la baja.

El BCRA también destacó que factores como el sesgo contractivo en la política monetaria, la estabilidad cambiaria y una menor inercia inflacionaria, puede contribuir a consolidar la caída de los precios a lo largo del año.

A pesar de estos desafíos, la autoridad monetaria marcó señales de moderación de sobre el rubro de alimentos. Según su visión, una vez superados los efectos estacionales y técnicos, el declive de los indicadores debería reafirmarse.

En línea con la visión oficial, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) proyecta una variación mensual cercana al 2% para los primeros meses de 2026, aunque persiste cierta dispersión en las estimaciones de las consultoras privadas. De acuerdo con este informe, se estima que el IPC se situará en 1,7% en abril, 1,6% en mayo y 1,5% en junio.

La inflación de diciembre 2025 para Nación, Neuquén y Río Negro

El nivel general del Índice de precios al consumidor (IPC) representativo del total de hogares del país registró en diciembre una variación de 2,8%.

Según el informe, la inflación acumuló una variación de 31,5% a lo largo de los 12 meses, el valor más bajo en los últimos ocho años.

En la provincia de Neuquén se ubicó en 2,6%, una pequeña baja respecto al valor de octubre. La variación acumulada fue del 38,5%. La inflación se aceleró en la última parte del año, comparado con el 2,4% de noviembre, y quedó por debajo de la media nacional.

Por su parte en Río Negro, la inflación alcanzó el 2,4%, registrando así una una suba en el último mes del año respecto al mes de noviembre que se mantuvo en el 1,74%. Según se precisó en el informe compartido por el Gobierno, la variación interanual cerró en 21,99 %.