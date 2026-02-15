Inflación y reforma laboral: el plan de Luis Caputo para replicar el modelo brasileño y estabilizar la Fase 4

El dato de inflación de enero encendió las alarmas: es el octavo mes consecutivo de ascenso, duplicando el piso alcanzado en mayo del año pasado. Ante esto, la prioridad de la Fase 4 giró drásticamente: hoy la estabilidad de precios se impone sobre la reactivación de la actividad.

Uno de los pilares de la Fase 4 era devolverle pesos a la economía, pero la aceleración inflacionaria obligó a poner el proceso en pausa.

En la práctica, cada peso que el Banco Central emite para comprar dólares —aprovechando una acumulación de reservas que ya roza los USD 2.000 millones— es absorbido de inmediato por el Tesoro.

Pablo Wende destaca la dinámica del último miércoles como el ejemplo perfecto: mientras el BCRA compraba divisas a ritmo récord, el Tesoro lograba un rollover del 123%, retirando efectivamente 1,7 billones de pesos de circulación. Este ajuste explica por qué el dólar mayorista ya perforó la barrera de los $1.400, aunque el costo es una economía real que sigue sin mostrar señales de repunte.

La reforma laboral y el «espejo brasileño»

En el plano legislativo, el Gobierno celebra los avances de la modernización laboral. El modelo a seguir, según indica Wende, es la reforma implementada por Brasil en 2017 bajo el mandato de Michel Temer. Aquella normativa permitió reducir la informalidad y fomentar el empleo formal en un contexto de crecimiento económico sostenido.

El éxito de esta iniciativa en Argentina se medirá en dos frentes críticos:

El objetivo es desarticular la denominada «industria del juicio» que afecta la previsibilidad de las empresas. Creación de empleo genuino: Lograr que los cambios normativos se traduzcan en nuevos puestos de trabajo y no solo en una herramienta para reducir costos de despido.

¿Hacia una flexibilización del cepo?

El mercado financiero permanece atento a los próximos pasos de Luis Caputo y Santiago Bausili. La expectativa está puesta en una flexibilización gradual de los controles cambiarios, orientada inicialmente al sector corporativo. Entre las medidas en estudio figura la eliminación de la «restricción cruzada» que impide operar en el mercado oficial a quienes hayan operado MEP o contado con liquidación.

Para Wende, aunque se especula con el regreso de Argentina a la categoría de «mercado emergente», este hito todavía parece distante. El Gobierno primero deberá normalizar totalmente el mercado de cambios, un proceso que se mueve con extrema cautela para no arriesgar la frágil estabilidad lograda en el frente fiscal y cambiario.