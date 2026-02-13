El Banco Central volvió a comprar dólares y sumó más de USD 600 millones en una semana

En un escenario de estabilidad en el tipo de cambio, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró encadenar 30 jornadas seguidas con saldo comprador, tanto dentro como fuera del mercado de divisas, luego de adquirir USD 42 millones este viernes. Desde el inicio de 2026, la entidad monetaria acumuló más de USD 2.000 millones, lo que supera el 20% de la meta anual de reservas establecida.

Durante este periodo de 30 ruedas, las compras sumaron USD 2.089 millones, en el marco de la denominada “fase 4” del programa económico actual. El BCRA realiza estas operaciones con la emisión de pesos no esterilizados, lo que permite sostener la liquidez y evitar presiones sobre las tasas de interés. Posteriormente, el Tesoro absorbe parte de esos pesos mediante licitaciones de deuda en moneda local.

Las reservas internacionales se sitúan actualmente en USD 45.158 millones, tras una suba diaria de 102 millones de dólares. En el último mes, el stock tocó un máximo desde agosto de 2021 al alcanzar USD 46.240 millones, impulsado en parte por el aumento del precio internacional del oro, que ascendió a USD 5.058 por onza. Este activo, considerado un refugio en períodos de incertidumbre, incide de forma directa en el balance del BCRA, que posee cerca de 1,98 millones de onzas troy, equivalentes a 61,5 millones de toneladas.

El flujo de divisas hacia el BCRA se sostiene a partir de la liquidación de exportaciones agroindustriales y la emisión de deuda de empresas privadas. El organismo prevé que aún resta el ingreso de emisiones externas del sector corporativo, lo que incrementaría la oferta de dólares en el mercado oficial. Según PwC, durante 2025 las compañías argentinas colocaron deuda por más de USD 20.000 millones, aportando a la estabilidad cambiaria de ese año.

Para 2026, las proyecciones oficiales estiman compras netas de divisas por un monto de entre USD 10.000 millones y USD 17.000 millones, dependiendo del proceso de remonetización. Santiago Bausili, presidente del BCRA, advirtió que la acumulación de reservas estará sujeta a la demanda de pesos y al ingreso de dólares. Hasta el momento, la entidad ya alcanzó más del 20% de la meta anual.

El BCRA estableció un tope diario del 5% sobre el volumen operado en el Mercado Libre de Cambios para sus compras de divisas, con el objetivo de preservar la estabilidad del mercado. En determinadas ocasiones, este límite se superó, situación atribuida por fuentes privadas a operaciones realizadas fuera del circuito mayorista tradicional.

El organismo aclaró que tiene la facultad de comprar divisas fuera del mercado mayorista, mediante acuerdos directos con empresas o entidades, con el propósito de evitar distorsiones en el funcionamiento del mercado cambiario.

Las compras del BCRA en 2026

5 de enero: USD 21 millones

6 de enero: USD 83 millones

7 de enero: USD 9 millones

8 de enero: USD 62 millones

9 de enero: USD 43 millones

12 de enero: USD 55 millones

13 de enero: USD 55 millones

14 de enero: USD 187 millones

15 de enero: USD 47 millones

16 de enero: USD 125 millones

19 de enero: USD 21 millones

20 de enero: USD 8 millones

21 de enero: USD 107 millones

22 de enero: USD 80 millones

23 de enero: USD 75 millones

26 de enero: USD 39 millones

27 de enero: USD 32 millones

28 de enero: USD 33 millones

29 de enero: USD 52 millones

30 de enero: USD 23 millones

2 de febrero: USD 39 millones

3 de febrero: USD 57 millones

4 de febrero: USD 44 millones

5 de febrero: USD 126 millones

6 de febrero: USD 51 millones

9 de febrero: USD 176 millones

10 de febrero: USD 42 millones

11 de febrero: USD 214 millones

12 de febrero: USD 141 millones

13 de febrero: USD 42 millones

Con información de Infobae.