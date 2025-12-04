Inició el pago de salarios a estatales de Río Negro: ¿hasta cuándo cobrarán y qué pasa con el aguinaldo?

Comenzó el pago de salarios a estatales de Río Negro: quiénes cobran este jueves, viernes y sábado

Los trabajadores estatales de Río Negro recibirán sus salarios de noviembre a partir de este jueves 4 de diciembre. Acá te contamos quiénes cobrarán, hasta cuándo y qué pasa con el aguinaldo.

Cronograma de pago

Cronograma de pago para estatales se distribuye de la siguiente manera:

Jueves 4

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 5

Docentes

Porteros

Sábado 6

Ley 1.844

Vialidad Rionegrina

Pensiones de Bomberos Voluntarios

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos de Control

Qué pasa con el aguinaldo de diciembre 2025

Este mes de diciembre también corresponde el pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Se trata del ingreso adicional, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que corresponde al 50% del mejor salario mensual del período julio-diciembre.

Si bien el Gobierno rionegrino comenzó este jueves con el pago haberes con un cronograma se extenderá hasta el sábado, aún no confirmaron oficialmente que pasará con el aguinaldo pero en las últimas horas el mandatario provincial, Alberto Weretilneck, adelantó en una conferencia de prensa que el depósito de este extra podría llegar antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

