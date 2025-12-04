Inició el pago de salarios a estatales de Río Negro: ¿hasta cuándo cobrarán y qué pasa con el aguinaldo?
Se trata de los haberes de noviembre 2025. La fecha de pago a trabajadores estatales inició este 4 de diciembre.
Los trabajadores estatales de Río Negro recibirán sus salarios de noviembre a partir de este jueves 4 de diciembre. Acá te contamos quiénes cobrarán, hasta cuándo y qué pasa con el aguinaldo.
Cronograma de pago
Cronograma de pago para estatales se distribuye de la siguiente manera:
Jueves 4
- Salud Pública (guardias y horas extras)
- Policía de Río Negro
- Servicio Penitenciario Provincial
Viernes 5
- Docentes
- Porteros
Sábado 6
- Ley 1.844
- Vialidad Rionegrina
- Pensiones de Bomberos Voluntarios
- Poder Legislativo
- Poder Judicial
- Órganos de Control
Qué pasa con el aguinaldo de diciembre 2025
Este mes de diciembre también corresponde el pago de la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo. Se trata del ingreso adicional, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que corresponde al 50% del mejor salario mensual del período julio-diciembre.
Si bien el Gobierno rionegrino comenzó este jueves con el pago haberes con un cronograma se extenderá hasta el sábado, aún no confirmaron oficialmente que pasará con el aguinaldo pero en las últimas horas el mandatario provincial, Alberto Weretilneck, adelantó en una conferencia de prensa que el depósito de este extra podría llegar antes de las fiestas de Navidad y Año Nuevo.
