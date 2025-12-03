Mercado Pago vuelve a subir, pero sigue fuera del top 10: qué billeteras virtuales pagan más este 3 de diciembre 2025

El Banco Central (BCRA) aplicó cambios y redujo las tasas de los plazos fijos que ofrecen los bancos tradicionales, esto llevó a que los ahorristas desviaran el foco a las billeteras virtuales que se presentan como una alternativa ideal por sus rendimientos diarios. Sin embargo, la plataforma más conocida quedó fuera del ranking de las que mejor pagan.

Billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales son muy dinámicas y suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas para los ahorristas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

Si bien hay muchas billeteras disponibles, no todos son igual de conocidas por ello acá te dejamos un listado de las más usadas y que están en competencia por poseer las tasas más altas.

Según la información publicada en el sitio Trascendo, el ranking este 3 de diciembre se compone de la siguiente manera:

Carrefour Banco 34,00% Cocos Pay 30,30% Banco Bica (5) 30,00% Brubank (3) 28,00% Ualá (Uilo) (1) 27,00% Naranja X (2) 27,00% Taca Taca (4) 25,55% Prex 24,46% Ualá (FCI) 24,09% Personal Pay 23,00% Banco Supervielle 21,90% Mercado Pago 21,54% Claro Pay 20,81% Cencopay 20,81% Lemon Cash 20,44% Banco Galicia 19,71% Fiwind (6) 19,00% Astropay 18,98% Letsbit 18,62%

Mercado pago a diferencia del ranking publicado la semana donde se posicionó número 14, logró subir dos lugares, aún así no figura entre las 10 billeteras virtuales con mejores rendimientos.

Datos a tener en cuenta sobre las billeteras virtuales

La expresión «Inversión en FCI Money Market» quiere decir que el dinero se coloca en un Fondo Común de Inversión (FCI) de Mercado de Dinero o de liquidez inmediata.

En tanto el Fondo Común de Inversión (FCI) de Renta Mixta significa que está invirtiendo en un instrumento financiero que combina dos tipos principales de activos: renta fija o renta variable. La renta fija proporciona mayor estabilidad y una rentabilidad potencialmente más predecible; y la variable ofrece un mayor potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo, pero asume mayor riesgo y volatilidad.