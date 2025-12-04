¡Confirmado! Los estatales de Río Negro cobrarán el aguinaldo de diciembre 2025 antes de Navidad: las fechas claves

El gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, confirmó en exclusivo a Diario RÍO NEGRO que los trabajadores estatales rionegrinos recibirán la segunda parte del Sueldo Anual Complementario (SAC), popularmente conocido como aguinaldo, antes de Navidad.

Según lo anticipado por el mandatario provincial las fechas de cobro serán el lunes 22 y el martes 23 de diciembre, un día antes de Noche Buena y Navidad.

Weretilneck resaltó que «excepcionalmente» se hará el pago el lunes porque el miércoles ya sería 24 y lo ideal es que los trabajadores puedan acceder al beneficio antes de las fiestas de fin de año.

Es necesario recordar que se trata del ingreso adicional, establecido por la Ley de Contrato de Trabajo, que corresponde al 50% del mejor salario mensual del período julio-diciembre.

Cronograma de pagos de los salarios de noviembr

Este 4 de diciembre inició el cronograma de pago para estatales de la provincia de Río Negro. Se trata de los haberes de noviembre 2025 y se distribuye de la siguiente manera:

Jueves 4

Salud Pública (guardias y horas extras)

Policía de Río Negro

Servicio Penitenciario Provincial

Viernes 5

Docentes

Porteros

Sábado 6