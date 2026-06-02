Inició junio y se actualizó el ranking de billeteras virtuales: cuáles ofrecen mejores rendimientos esta semana

En un panorama financiero que se caracteriza por la alta volatilidad y los constantes movimientos del mercado, encontrar un sitio de inversión ideal para ahorrar se convierte en todo un desafío para los argentinos.

Los ahorristas deben debatir si depositar sus pesos en el tradicional plazo fijo o el creciente furor por las cuentas remuneradas ofrecidas por las billeteras virtuales, por ello acá te contamos cómo quedó el nuevo ranking.

Ranking de billeteras virtuales: los mejores rendimientos

Las tasas de rendimientos de las billeteras virtuales en Argentina suelen cambiar con frecuencia, pero resultan atractivas porque ofrecen rendimientos diarios debido a que invierten el dinero de sus clientes en Fondos Comunes de Inversión (FCI) de money market, lo que permite tener el dinero siempre disponible (liquidez inmediata).

El último relevamiento publicado en el sitio billeterasvirtuales.com.ar, evidenció que la Tasa Nominal Anual (TNA) de los rendimientos diarios de las cuentas remuneradas de billeteras virtuales se actualizaron y se enlistaron de la siguiente manera: