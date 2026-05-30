Fraudes digitales: claves para proteger tarjetas y cuentas ante movimientos sospechosos

Una de las medidas más rápidas ante un robo o pérdida consiste en pausar la tarjeta directamente desde la aplicación.

La expansión de las billeteras virtuales y los pagos online transformó la manera en que millones de personas administran su dinero. Sin embargo, el crecimiento de las operaciones digitales también incrementó la necesidad de reforzar las medidas de seguridad para evitar fraudes, accesos indebidos y consumos no reconocidos en tarjetas y cuentas digitales.

Seguridad digital: cómo proteger las cuentas online

En ese contexto, Mercado Pago difundió una guía con recomendaciones prácticas para que los usuarios sepan cómo actuar frente a movimientos sospechosos, pérdidas de tarjetas o accesos desconocidos a sus cuentas. La empresa remarcó que detectar rápidamente una irregularidad puede ser clave para minimizar riesgos y proteger el dinero.

Uno de los puntos centrales del informe está relacionado con los consumos desconocidos en tarjetas de crédito, débito o prepagas. Desde la compañía explicaron que, ante cualquier gasto sospechoso, el primer paso debe ser comunicarse de inmediato con la entidad emisora de la tarjeta para iniciar el reclamo correspondiente y reportar el movimiento no autorizado.

Además, señalaron que es importante diferenciar la referencia que aparece en el resumen de cuenta del nombre de la entidad emisora. Muchas veces el consumo figura con una descripción comercial distinta, pero el banco o la fintech emisora será quien finalmente gestione el desconocimiento del cargo por tratarse del medio de pago utilizado en la operación.

En el caso de operaciones procesadas a través de Mercado Pago, los usuarios pueden consultar más detalles del movimiento desde la propia aplicación. Para ello, la plataforma permite buscar el identificador del consumo utilizando información como la fecha y el monto de la operación que no se reconoce.

La guía también contempla situaciones de robo o pérdida de tarjetas, uno de los problemas más frecuentes en materia de seguridad financiera. En esos casos, la recomendación es realizar la denuncia lo antes posible ante el emisor para solicitar la baja inmediata del plástico y gestionar una reposición.

A su vez, quienes utilizan tarjetas emitidas por la plataforma cuentan con herramientas de seguridad integradas en la aplicación. Entre ellas se encuentra la posibilidad de pausar temporalmente la tarjeta para evitar nuevos consumos hasta confirmar la situación o volver a activarla cuando el usuario lo considere necesario.

Otra de las funciones disponibles es el cambio de PIN desde la app, una medida pensada para impedir extracciones de dinero en cajeros automáticos en caso de que terceros tengan acceso a la tarjeta. También es posible reportar directamente el robo o extravío para deshabilitar automáticamente el medio de pago y solicitar uno nuevo.

La compañía también puso el foco en la revisión periódica de dispositivos vinculados a la cuenta digital. Según explicaron, controlar las sesiones abiertas permite detectar ingresos sospechosos y mantener un mayor control sobre los accesos a la cuenta, especialmente en un contexto donde muchas operaciones se realizan desde celulares y computadoras personales.

Desde Mercado Pago indicaron que los usuarios pueden revisar los dispositivos asociados ingresando a la sección “Más”, luego “Seguridad” y finalmente “Dispositivos vinculados”. Allí es posible cerrar sesiones específicas o desvincular todos los equipos al mismo tiempo.

La empresa destacó que mantener hábitos de control frecuentes y actuar rápidamente ante cualquier irregularidad son algunas de las claves para fortalecer la seguridad digital y operar con mayor tranquilidad en entornos financieros online.