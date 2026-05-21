Bariloche discute el futuro del cerro Catedral en una audiencia pública

El centro de esquí del cerro Catedral es el motor que mueve la temporada de invierno en Bariloche. (foto de archivo de Alfredo Leiva)

El futuro del cerro Catedral comenzará a delinearse desde este jueves en la audiencia pública, convocada por la Municipalidad de Bariloche, para informar y escuchar opiniones con respecto al Plan Director de Desarrollo Urbano Ambiental, que proyecta establecer parámetros urbanísticos en una parte de esa área natural.

La audiencia pública comenzará desde las 16, en el gimnasio municipal 3, que está ubicado en la calle Santiago de Chile al 500 del barrio San Francisco. El municipio dispuso un aforo máximo de 500 personas y medidas de seguridad.

La secretaria de Planeamiento municipal Sofía Maggi, informó este miércoles que había 114 oradores anotados. Indicó que 8 expositores en representación de organismos provinciales, la CEB y el DPA disertarán en el primer bloque de la audiencia.

Después, será el turno de otros 106 oradores, entre los que hay desde concejales, empresarios, referentes de instituciones intermedias y organizaciones sociales, representantes de la empresa Capsa, que es la concesionaria del centro de esquí y que acompaña el Plan Director para el cerro Catedral.

El camino para hacer la audiencia pública quedó allanado tras la resolución que el juez en lo contencioso administrativo de Bariloche, Roberto Sosa Lukman, dictó el lunes y que rechazó el pedido de medida cautelar solicitada por instituciones, que integran el Consejo de Planificación Municipal (CPM) y concejales de la oposición.

Esas entidades presentaron una demanda en el juzgado de Sosa Lukman para pedir la nulidad de la resolución del llamado a audiencia pública, que el intendente Walter Cortés hizo el 29 de abril pasado. Entienden que hubo irregularidades administrativas. Junto con la demanda solicitaron una cautelar para suspender la audiencia. Sin embargo, el juez desestimó el planteo, pero no se pronunció sobre el fondo del conflicto.

Se eliminó un capítulo conflictivo del plan

Maggi recordó ayer que la discusión para establecer parámetros urbanísticos en una zona del cerro Catedral “lleva seis años de demora”.

Explicó que en el proyecto original había un capítulo “con una propuesta de asociación pública y privada, que se retiró del proyecto porque excede el marco del Plan Director”.

Ese capítulo había originado denunciadas de sectores de la oposición y de entidades intermedias que alertaban sobre la posible venta de tierras en Catedral. Maggi dijo que ese “capítulo 8 no está más. Se eliminó para evitar confusiones”.

Destacó que las tierras son dominio público. “No se puede hablar de venta de tierras. Por eso hay un régimen de concesión vigente”. “Es un error jurídico hablar de vender algo que no es enajenable”, aseguró.

Informó que el objetivo es definir parámetros urbanísticos en un área de 77 hectáreas aproximadamente de las 1.920 que tiene toda el área Catedral. “Es el famoso 4% del total de la superficie es la que se afecta a este plan. Y que no se afecta todo tampoco, porque cada zonificación tiene sus restricciones”, enfatizó Maggi.