Cumbre libertaria: Javier y Karina Milei reúnen a sus legisladores para redefinir la estrategia de la nueva etapa del Gobierno

Javier y Karina Milei reúnen a sus legisladores para redefinir la estrategia de la nueva etapa del Gobierno

Luego de la salida de Manuel Adorni, el presidente Javier Milei y la secretaria general, Karina Milei, convocaron a sus legisladores a una reunión en la Casa Rosada. El encuentro se programó para este miércoles a las 9.30 con el objetivo de hablar de la nueva etapa que se abre en el Gobierno.

Cumbre libertaria en Casa Rosada

El cónclave se desarrolla en el salón Héroes de Malvinas de la Casa Rosada. Fuentes oficiales adelantaron que el objetivo del mismo consiste en ordenar la estrategia legislativa que estaba eclipsada por las causas judiciales que pesan sobre el exvocero presidencial.

En la agenda oficial, según dejaron trascender, figura la necesidad además de articular tareas entre los bloques y el Ejecutivo con el arribo del nuevo ministro coordinador, Diego Santilli, quien asumió de manera formar su puesto el martes.

La convocatoria fue realizada por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, quien activó sus contactos el domingo pasado, a pocas horas de la salida de Adorni. En las últimas horas se confirmó que el presidente también formará parte de la cita, luego de suspender su viaje a la cumbre del Mercosur en Paraguay.

No se trata de la primera reunión de estas características a la que convoca Karina Milei, hizo lo mismo tras el triunfo oficialista de octubre cuando reunió a los legisladores recién electos y a los que continuaban en el cargo en la Casa Rosada.

Según se pudo conocer, a la reunión de este miércoles están convocados Santilli, ya con designación formal, el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, “Lule” Menem y el presidente de Diputados, Martín Menem, entre otros.

Con información de Noticias Argentinas