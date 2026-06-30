Adrián Ravier debuta como vocero de Javier Milei: a qué hora será su primera conferencia de prensa

El nuevo vocero presidencial de Javier Milei, Adrián Ravier, luego de su primera aparición realizada el viernes pasado confirmó que este 30 de marzo ofrecerá su primera conferencia de prensa. La actividad se llevará a cabo en la Casa Rosada ante los periodistas acreditados.

La primera conferencia de prensa de Adrián Ravier

Mediante un posteo en su cuenta de la red social X, Ravier informó: «A las 11hs, en Casa Rosada, estaré brindando mi primera conferencia de prensa, informando sobre esta nueva etapa de gobierno y respondiendo las preguntas de los periodistas acreditados».

Ravier se venía desempeñando hasta ahora el cargo de diputado nacional por La Pampa dentro del bloque de La Libertad Avanza, banca a la que renunció la semana pasara permitiendo la jura de su reemplazante, Martín Matzkin.

El funcionario fue anunciado como nuevo vocero presidencial el 19 de junio, por el ahora exjefe de Gabinete, Manuel Adorni a través de su cuenta de X. Ese día Adorni, que sigue cada vez más comprometido por la causa en lo que es investigado por presunto enriquecimiento ilícito, acordó la designación tras mantener una reunión con el presidente en la Quinta de Olivos.

Javier Milei, el lunes por la noche, explicó que la vocería dejará de depender de la Jefatura de Gabinete, para volver a la órbita de la Secretaría General de la Presidencia que en cabeza Karina Milei.

La primera aparición pública de Ravier

La primera aparición pública de Adrián Ravier fue el 26 de junio. Fue una presentación ante periodistas en la Casa Rosada donde brindó detalles de su trayectoria política y adelantó cuáles serán los lineamientos generales de su gestión.

Durante el debut publico, Ravier abrió su discurso hablando sobre la situación en Venezuela, expresó su apoyo y recordó la iniciativa que tuvo el Gobierno de brindar ayuda humanitaria. «Quiero expresar mi solidaridad con el pueblo venezolano que atraviesa una de la catástrofes naturales más devastadoras de su historia reciente», manifestó y agregó: «En este momento difícil, Argentina acompaña con profunda solidaridad a las familias afectadas y reconoce el esfuerzo de quienes trabajan en la tarea de rescate».

Luego dio paso a su exposición aclarando que no se trataba de la usual conferencia de prensa: «Mi designación como vocero presidencial la obtendremos al llegar el presidente de su viaje a España», remarcó. Tras esto hizo un recorrido sobre su información personal, sus estudios realizados y su trayectoria dentro de la función política.

Ravier recordó que mientras realizaba sus investigaciones, conoció al presidente Javier Milei: «El primer contacto se dio por la recomendación de un editor que nos recomendó escribir juntos un libro al advertir que compartíamos una pasión por las mismas ideas». Algo que no se concretó en ese momento, pero si años después.

El funcionario elogió a Milei e hizo un minucioso repaso de lo que, a su criterio, fueron los logros económicos y triunfos legislativos del oficialismo en el Congreso. «Milei empezó en solitario una batalla cultural que impactó en los jóvenes y, desde allí, se impregnó en toda la sociedad (…). A muchos sorprendió que en 2023 haya sido electo presidente, esto es porque subestimaron el poder de las ideas», expresó.

En esa línea, sumó: «En apenas dos años transformó la economía Argentina, sacándola de terapia intensiva para ponerla de pie. Es cierto que todavía no puede correr, pero el paciente ya empieza a caminar».

Ravier resaltó la baja de la inflación e indigencia y aseguró que pese a que «siguen habiendo problemas», van por buen camino. También destacó los proyectos en los que avanzó La Libertad Avanza destacando la Ley Bases, la Reforma Laboral y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), entre otras iniciativas.

El nuevo vocero, al hablar de su gestión, indicó que uno de sus objetivos será «comunicarles a los ciudadanos, de la manera más clara y contundente posible, cómo las reformas que hemos logrado tienen impacto en la vida y en el futuro de todos los argentinos».

Sobre el final de la lectura de su discurso, Ravier manifestó que concibe «al periodismo como un eje central en la democracia de nuestro país» y agregó: «Valoro y reivindico el trabajo del periodista que busca informar, que es independiente y objetivo, que tiene espíritu crítico y hace una presentación ecuánime de los hechos y los datos de la realidad».