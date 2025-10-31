Javier Milei capitalizó su «mejor semana» con apoyo de los gobernadores y redefine la política económica

El gobierno nacional cierra un período clave con euforia en los mercados y una cumbre productiva con 20 gobernadores, de la que participó Alberto Weretilneck de Río Negro y la virtual vicegobernadora de Neuquén, Zulma Reina. La Ley Bases 2 y una nueva estrategia para la acumulación de reservas marcan un giro en la gestión donde se priorizará la reactivación económica del país.

En su columna en Río Negro Radio, el periodista especializado en Economía, Pablo Wende, analizó que gobierno de Javier Milei cerró lo que fue su «mejor semana» desde su asunción. Este impulso se consolidó con una marcada euforia en los mercados, reflejada en «subas impresionantes en los papeles argentinos que cotizan en Nueva York» y una mejora en el precio de los bonos que acercó la posibilidad de obtener financiamiento internacional. El riesgo país, en un indicador clave, ya logró ubicarse por debajo de los 700 puntos.

Este favorable panorama financiero se entrelaza con un importante movimiento político: la reunión del presidente Milei con 20 gobernadores. Este encuentro, que se extendió más allá de una simple foto, proyectó una «cara más negociadora» del gobierno en su búsqueda de gobernabilidad, una cualidad largamente demandada por inversores y el propio gobierno norteamericano, según el especialista.

La presencia del mandatario, quien suele delegar estos temas, fue un «dato no menor» y un mensaje claro para los mandatarios provinciales que reclamaban un interlocutor directo ante la dispersión de voces internas.

En la cumbre estuvieron representados gobernadores de diversos partidos —Pro, peronismo y radicalismo—, evidenciando una amplitud política. Las ausencias notables fueron las de Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa) y Ricardo Quintela (La Rioja), identificados como ultra-K. El objetivo principal del encuentro fue sentar las bases para una nueva Ley Bases que buscará consenso legislativo, a pesar de que el gobierno cuenta con minoría en ambas cámaras, pero con posibilidades de construir mayorías sumando voluntades de legisladores de provincias afines.

La Ley Bases 2 en el Congreso: qué se sabe de la Reforma Laboral

La nueva Ley Bases, calificada como una «discusión muy ardua y extensa», se proyecta en dos grandes ejes. Por un lado, la «reforma laboral per se», que buscará introducir mayor flexibilización y permitir «negociaciones por empresa» o adaptadas a «factores geográficos» y de zonación.

El objetivo es modernizar la ley vigente desde 1975, que actualmente establece las mismas condiciones para todos los convenios colectivos. Se espera que esta reforma aborde nuevas modalidades de contratación y futuras indemnizaciones, aunque el especialista aclaró que posibles jornadas laborales más extensas serían puntuales y no masivas

El segundo pilar fundamental de la Ley Bases 2 es la «reforma tributaria», que inevitablemente pondrá en discusión la «coparticipación» de recursos. Este es un debate histórico que data de 1994, donde las provincias y el gobierno nacional tienen reclamos mutuos sobre el reparto de impuestos y la eliminación de gravámenes como Ingresos Brutos. Según Wende, «están dadas las condiciones para discutirlo en serio» en el actual contexto de búsqueda de equilibrio fiscal consolidado entre Nación, provincias y municipios.

Giro en la estrategia económica

En el plano económico, el presidente Milei adelantó un «avance con la compra de dólares por parte del Banco Central con emisión de pesos«. Esta definición marca un cambio significativo en la estrategia del gobierno, que priorizará la «fuerte acumulación de reservas», una demanda constante del Fondo Monetario Internacional, el Tesoro norteamericano y los inversores.

A diferencia de etapas anteriores, donde la acumulación de divisas parecía secundaria, ahora se posiciona como «principal dentro de la estrategia de gobierno». La emisión de pesos para este fin, antes evitada por temor a la inflación, se justifica ahora por la «falta de pesos» en la economía, necesarios «para crecer».

Esta nueva orientación, si bien mantiene el objetivo de bajar la inflación, sugiere que el proceso «se va a ir un poquito más despacio». La prioridad actual del equipo económico ha virado hacia la «reactivación de la economía», el aumento de los ingresos y la generación de empleo, respondiendo a las principales preocupaciones de la gente. El Banco Central, por ejemplo, ya flexibilizó encajes para que los bancos puedan otorgar más crédito, buscando impulsar la actividad productiva. Aunque Milei reiteró su meta de «inflación cero para agosto del año que viene», el foco inmediato parece estar en desatar el estancamiento.

Diciembre y perspectivas futuras

De cara a diciembre, un mes tradicionalmente tenso, el especialista Wende se mostró optimista en cuanto a descartar «las típicas tensiones sociales», aunque reconoció la posibilidad de que la reforma laboral genere fricciones con los sindicatos y «alguna marcha» por parte de la CGT. Sin embargo, no vislumbra un «ánimo político ni social» para confrontaciones severas.

En el ámbito económico, se espera un «poquitito mejor» el cierre de año, «más distendido» y «sin presión cambiaria» debido a la elevada dolarización de ahorros y empresas. Se prevé incluso un «desahorro en dólares» que podría inyectar pesos en la economía y generar «alguna señal de reactivación y de mejora en el consumo». La «confianza» recuperada, la baja de tasas y la mayor disponibilidad de pesos podrían poner en marcha un «círculo virtuoso» que permita a las PYMES acceder a mejores condiciones de financiación y, en definitiva, normalizar la economía.

