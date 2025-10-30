Reunión clave entre Javier Milei y gobernadores: quiénes del gabinete formarán parte del encuentro

El presidente Javier Milei mantendrá este jueves un encuentro clave con una veintena de gobernadores en la Casa Rosada. La cumbre busca tejer un acuerdo que permita al oficialismo sumar los votos necesarios en el Congreso para impulsar las proyectadas reformas impositiva y laboral, así como debatir el Presupuesto 2026. Se sumará gran parte del gabinete presidencial, uno a uno los nombres.

La reunión, pautada para las 17 horas, contará con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el ministro del Interior, Lisandro Catalán. Además, en un gesto de acercamiento a las provincias, el mandatario decidió sumar a todo su Gabinete a la mesa de diálogo.

Guillermo Francos, previo al encuentro, expresó su optimismo. En declaraciones a Radio Rivadavia, el jefe de Gabinete sostuvo que «hoy con los gobernadores va a ser una excelente reunión para empezar a transitar este camino y buscar acuerdos en el Parlamento». Remarcó que las reformas buscan «darle competitividad al sector empresario y productivo, para posibilitar generar más empleo de calidad».

Uno a uno, quiénes formarán parte del encuentro clave entre gobernadores, gabinete y Javier Milei

Entre los gobernadores invitados figuran Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Poggi (San Luis), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Vidal (Santa Cruz), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Hugo Passalacqua (Misiones), Gustavo Sáenz (Salta), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires).

Los gobernadores Alejandro Cornejo de Mendoza y Rolando Figueroa de Neuquén también fueron convocados, pero enviarán a sus respectivos vicegobernadores debido a otros compromisos, según se informó desde la Casa Rosada.

No fueron invitados a la cumbre los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), a quienes el Gobierno nacional identifica como los opositores “más duros”.

Además de Francos, Caputo y Catalán, la comitiva presidencial incluirá a la secretaria general, Karina Milei; el vocero, Manuel Adorni; y los ministros Patricia Bullrich (Seguridad), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación y Transformación del Estado), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mario Lugones (Salud), en lo que se interpreta como un gesto de fortalecimiento del vínculo con las provincias.