Javier Milei se reúne con Mauricio Macri en Olivos tras el encuentro con los gobernadores

El presidente Javier Milei se reunirá este viernes con el titular del PRO, Mauricio Macri, en la Quinta de Olivos. El encuentro se da un día después de que el libertario recibiera a 20 gobernadores con el fin de establecer acuerdos y conseguir los votos necesarios en el Congreso para impulsar reformas como la laboral y la tributaria.

La reunión con Mauricio Macri se concretará esta noche en la Quinta de Olivos. Estaba previsto que Javier Milei se encontrara con el titular del PRO en horas del mediodía, pero fuentes oficiales confirmaron a Noticias Argentinas que tomaron la decisión de trasladarlo para la cena.

Macri había confirmado previamente la reedición de los encuentros con Milei y anticipó cuáles serían algunos puntos del tema a discutir. «Me invitó a comer algunas milanesas, vamos a hablar, él aceptó a que vaya y le diga lo que pienso«, contó durante el discurso que brindó en un seminario en Chile organizado por la firma BICE Coarp.

A su vez remarcó: «Hace falta más músculo en la gestión y en el diálogo. Tiene que recuperar niveles de confianza en base a equipos, negociación, músculo, claridad y él lo ha expresado».

Por otra parte, Macri reiteró que su espacio «está más vivo que nunca» y anticipó que tendrá un candidato «competitivo» para las elecciones del 2027.

Javier Milei y la foto de unidad con gobernadores

Javier Milei mantuvo un encuentro clave con una veintena de gobernadores en la Casa Rosada. La cumbre buscó tejer un acuerdo que permita al oficialismo sumar los votos necesarios en el Congreso para impulsar las reformas impositiva y laboral, así como debatir el Presupuesto 2026.

El presidente calificó de «extremadamente positiva» la reunión, una vez que esta culminó. Aseguró que logró un «acuerdo, con matices, sobre lo que necesita la Argentina en esta etapa».

En diálogo con A24, sostuvo que los gobernadores que participaron del encuentro en Casa Rosa «quieren equilibrio fiscal».

«Lo primero que hice fue dar las gracias a los gobernadores por el gesto. Muestra la voluntad de respetar lo que pidieron más de dos tercios de los argentinos», afirmó el presidente.