Javier Milei elogió a Luis Caputo por el dato de inflación de agosto: «¡Grande!»

La inflación de agosto 2025 fue del 1,9% y quedó por debajo de lo que proyectaban las consultoras privadas. El presidente Javier Milei celebró del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y elogió al ministro de Economía Luis «Toto» Caputo. «¡Grande! Y eso que fue en el contexto de un mes de muchísima volatilidad en la demanda de dinero«, escribió en X.

El mandatario destacó rápidamente el índice de inflación relevado por el INDEC: «De nuevo la inflación debajo del 2%», expresó en su cuenta personal, al tiempo que reposteó otras publicaciones destacando la gestión económica libertaria.

Entre dichas publicaciones, el presidente compartió el balance de Caputo. «El IPC Nacional registró una variación de 1,9% en agosto, ubicándose por debajo del 2% mensual por cuarto mes consecutivo», remarcó el ministro.

El análisis de Caputo y los puntos que destacó de la inflación

«Por primera vez desde noviembre de 2017 se registraron 4 meses consecutivos de inflación por debajo del 2% mensual«, subrayó.

Seguidamente, indicó que «la inflación núcleo fue de 2%, mientras que los bienes y servicios estacionales y regulados tuvieron una variación de -0,8% y 2,7%, respectivamente».

De igual forma, resaltó que la variación para la Canasta Básica Alimentaria y para la Canasta Básica Total fue del 1% mensual.

Luis Caputo destacó el índice de inflación de agosto. Foto: Gentileza.

También, indicó que la variación interanual del IPC Nacional «es la más baja desde julio de 2018«. Según el reporte, fue de 33,6%. «Dieciséis meses consecutivos de desaceleración en la comparación contra igual mes del año anterior. Esta variación interanual es la más baja desde julio de 2018″, sostuvo.

Por último, el funcionario señaló que la inflación acumulada en «los primeros 8 meses del año fue de 19,5%, la menor para este período del año desde 2020 (18,9%)» y que «la media móvil de 6 meses de la inflación general se ubicó en 2,2% y fue la más baja desde septiembre de 2020».