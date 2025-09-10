El Indec difundió la inflación de agosto 2025: así impactará el dato en las jubilaciones y pensiones de Anses

La inflación del mes de agosto 2025 fue del 1,9% y se ubicó por debajo de lo esperado, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En esta nota te contamos por qué el dato impactará directamente en las jubilaciones y pensiones que paga la Anses.

El Indec difundió la inflación de agosto 2025

La inflación de agosto 2025 fue del 1,9%, según informó el Indec. En lo que va del año, acumula un total de 19,5%. En la medición interanual, contra agosto del 2024, el incremento alcanzó el 33,6%.

Transporte (3,6%) fue el rubro que registró el mayor alza en el mes. Caso contrario sucedió con Prendas de vestir y calzado (-0,3%). Así, la inflación de agosto se ubicó por debajo de lo esperado, que rondaba entre el 2% y 2,2%.

A pesar de la reciente volatilidad cambiaria, el informe indica que los aumentos en el dólar tuvieron un impacto limitado sobre los precios al consumidor, debido principalmente a la baja actividad del consumo, que dificulta trasladar los mayores costos a los productos en góndola.

La inflación de agosto 2025 y el impacto en las jubilaciones y pensiones de Anses

Desde la entrada en vigencia de la última fórmula de movilidad, los aumentos para las jubilaciones, pensiones y asignaciones de Anses son mensuales y toman como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. De esta manera, la inflación de agosto marca el incremento que tendrán los haberes de septiembre, que se cobrarán en octubre 2025.

Aunque resta confirmación oficial, con el incremento del 1,9%, el haber mínimo para jubilados pasaría de $320.277 a $326.362. Paralelamente, se espera que el Gobierno Nacional continúe depositando el bono de hasta 70 mil pesos a aquellas prestaciones con haberes mínimos. Esto elevaría el haber mínimo por encima de los 396 mil pesos el próximo mes.