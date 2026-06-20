JP Morgan advierte que los vencimientos de deuda de 2027 pondrán a prueba el plan financiero de Milei

El banco de inversión estadounidense JP Morgan advirtió que los elevados vencimientos de deuda previstos para 2027 representarán una prueba de fuego para el programa económico del gobierno de Javier Milei, especialmente en un año marcado por la incertidumbre electoral.

En un reciente informe sobre la economía argentina, la entidad financiera destacó los avances alcanzados en materia fiscal, aunque alertó sobre la magnitud de las obligaciones en moneda extranjera que deberá afrontar el país en los próximos años.

Un desafío financiero de gran magnitud

Según el análisis de JP Morgan, los requerimientos de divisas del sector público para 2027 equivalen al 3,7% del Producto Bruto Interno (PBI). Sin embargo, al incorporar los compromisos del Banco Central, como los Bopreal y los acuerdos de recompra (repos) con bancos internacionales, esa cifra asciende al 5,3% del PBI.

En términos concretos, el banco calcula que la brecha de financiamiento en dólares podría alcanzar los USD 9.000 millones, equivalente al 1,4% del PBI, incluso bajo el supuesto de una renovación total de la deuda en pesos. Si el Banco Central logra refinanciar sus compromisos con entidades financieras internacionales, la necesidad de financiamiento se reduciría a unos USD 4.000 millones.

Para cubrir ese faltante, JP Morgan señala que el Gobierno deberá recurrir a nuevas emisiones de deuda en los mercados internacionales o buscar fuentes alternativas de financiamiento, dependiendo de las condiciones que ofrezca el mercado y de la evolución del escenario político.

La estrategia de “antifragilidad”

El informe destaca que el equipo económico ya trabaja en una estrategia de prefinanciamiento destinada a fortalecer la posición financiera antes del período electoral.

La entidad define este enfoque como una búsqueda de “antifragilidad”, es decir, la capacidad de prepararse anticipadamente para enfrentar eventuales episodios de volatilidad.

En ese sentido, JP Morgan proyecta que durante el segundo semestre de este año podrían emitirse USD 2.500 millones adicionales en bonos Bonares, que se sumarían a los USD 4.000 millones ya contemplados para 2026.

La intención sería acumular recursos con anticipación para afrontar los compromisos de 2027 sin depender exclusivamente de las condiciones de mercado que existan en ese momento.

Los tres pilares del programa financiero

Para el banco estadounidense, la sostenibilidad del esquema financiero argentino dependerá de tres factores fundamentales:

Mantener la disciplina fiscal.

Profundizar una gestión activa de los pasivos.

Recuperar gradualmente el acceso a los mercados internacionales de crédito.

“El volumen de obligaciones en moneda extranjera de 2027 y los años posteriores subraya la necesidad de complementar la acumulación de reservas con fuentes de financiamiento diversificadas”, sostiene el informe.

Un panorama más favorable para 2026

A diferencia de lo que proyecta para 2027, JP Morgan considera que las necesidades financieras de 2026 se encuentran bajo control.

El banco estima que los requerimientos en moneda local entre junio y diciembre representarán el 6,9% del PBI, mientras que las necesidades en moneda extranjera alcanzarán el 1,6%.

Según la entidad, esos compromisos podrán ser cubiertos mediante emisiones de deuda doméstica en dólares, financiamiento de organismos multilaterales y recursos provenientes de futuras privatizaciones.

De esta manera, aunque el mercado observa con atención la evolución del programa económico, JP Morgan entiende que el verdadero examen para el Gobierno llegará en 2027, cuando los fuertes vencimientos de deuda pondrán a prueba la capacidad oficial para sostener el equilibrio financiero y recuperar plenamente la confianza de los mercados.

Con información de Infobae.