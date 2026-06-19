Acciones y bonos argentinos cerraron con mayoría de bajas en una jornada sin referencia de Wall Street

No hubo referencia de Wall Street por el feriado en Estados Unidos.

Las acciones y los bonos argentinos operaron este viernes con predominio de bajas en el mercado local, en una rueda de negocios marcada por el escaso volumen de operaciones y la ausencia de referencia de Wall Street, que permaneció cerrado por el feriado de Juneteenth en Estados Unidos.

En ese contexto, el índice S&P Merval registró una caída del 1%, arrastrado principalmente por el desempeño negativo del sector financiero. Entre las mayores bajas de la jornada se destacaron las acciones de Grupo Supervielle, que retrocedieron un 3,8%, seguidas por BBVA, con una caída del 3,3%, y Grupo Galicia, que perdió un 2,8%.

Pese al retroceso de este viernes, el principal indicador bursátil de la Bolsa porteña acumuló una baja semanal del 1,5%, aunque mantiene un avance cercano al 4% en lo que va de junio.

Los analistas señalaron que los bancos fueron uno de los sectores más beneficiados durante las últimas semanas gracias a la reducción del riesgo país, lo que permitió recuperar parte del terreno perdido tras balances afectados por la desaceleración del crédito, el aumento de la morosidad y el impacto de la inflación.

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en dólares también mostraron mayoría de bajas. Las principales caídas correspondieron al Global 2029, que descendió un 0,7%, y al Bonar 2035, que retrocedió un 0,4%.

Por su parte, el riesgo país se mantuvo en torno a los 430 puntos básicos, reflejando una relativa estabilidad en la percepción de los inversores sobre la deuda argentina.

La jornada estuvo condicionada por la falta de actividad en los mercados estadounidenses, un factor que suele influir en el volumen y la dinámica de las operaciones financieras locales.