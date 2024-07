Juan Carlos de Pablo, economista cercano a Milei, criticó el congelamiento de tarifas: «Es un pecado»

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el economista Juan Carlos de Pablo se refirió a varios temas de la coyuntura económica argentina. Criticó el esquema tarifario del Gobierno, aunque ponderó la baja de la inflación y relativizó la ralentización en la acumulación de reservas.

PREGUNTA: ¿Qué consideraciones hace de la etapa de “emisión cero” como la llamó el Gobierno?

RESPUESTA: En mi condición de veterano y, en cierto modo, de historiador, debo decirte que las etapas se definen con claridad muchos años después. Acá la clave fiscal tiene un correlato desde el punto de vista monetario. La autonomía del Banco Central no tiene importancia histórica. La única forma que vos tenés de que el Banco Central no emita dinero por razones internas es que el fisco no le pida. La emisión de dinero por razones internas es siempre la limitación. La contrapartida por acumular divisas genera otro tipo de problemas, pero es de naturaleza distinta.

P: ¿Es para preocuparse la ralentización en la acumulación de reservas?

R: Es verdad que se venía comprando mucho más que ahora, pero me preocuparía desde el punto de vista de la política cambiaria si el Banco Central estuviera vendiendo reservas a lo pavote. No hay una regla cambiaria, no hay una tablita, no hay congelamiento, no hay nada. Un día lo podés cambiar, solo digo que hay que tomar decisiones sobre la base de que no viene un salto devaluatorio. Si viene, te jodés.

P: ¿A qué atribuye el nerviosismo en los mercados durante la semana?

R: Eso hay que preguntarle a alguien que sabe cómo funcionan los mercados. No es mi caso.

P: ¿Está de acuerdo con la postergación de la salida del cepo?

R: Hay que meterse en los pantalones de Bausili, a ver por qué sacarían el cepo rápido. Por ahora no escuché ningún argumento válido de urgencia, solo fantasías. Si sale mal, vuela todo por el aire. El presidente, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central no están juntando material para escribir un libro, están ejerciendo funciones ejecutivas. Hay que preguntarse qué urgencia tendrían para hacerlo. Por ahora no me convencieron los que dicen que si no se saca ocurre no sé qué barbaridad, o que si se saca ocurre no sé qué maravilla.

P: ¿La salida del cepo no implicaría una limitación para el éxito del RIGI?

R: Hay que ver la reglamentación de la Ley Bases. Tengo la esperanza de que los decretos reglamentarios realmente estén bien desde el punto de vista formal, no sea cosa que después te empiecen a parar con cautelares o cosas por el estilo. Y entonces, desde el punto de vista práctico, vamos a ver qué quedó.

P: ¿Considera que los resultados que se están consiguiendo en términos de inflación son buenos?

R: A vos qué te parece. No me calienta si sube un poquito la inflación en junio con respecto a mayo. Hay un tema aritmético obvio, bajar la inflación de 5% a 4%, 3% o 2% puede ser un logro. Cuando vos tenés 25%, es más fácil.

P: ¿Y concuerda con el congelamiento de tarifas para acentuar la baja de la inflación?

R: No, ese pecado lo cometieron en mayo.

P: Y en julio lo volverán a cometer…

R: Sería una aberración. Tenés que ajustar precios relativos. Si congelamos las tarifas, volvemos a desfinanciar y volvemos a los cortes de electricidad. Y si volvemos a subsidiar, el equilibrio fiscal se va a comprometer y vas a tener que ajustar por otro lado.

P: ¿Qué opina del traspaso de la deuda del Banco Central al Tesoro?

R: Es un tema técnico, pareciera que hay una hojarasca fenomenal, pero es un problema técnico. Hace ocho siglos que existen bancos, y yo nunca vi un banquero peleándose públicamente con un gobierno. Negocian, negocian, negocian, negocian…

P: El impuesto PAIS podría seguir hasta, al menos, fin de año. ¿Qué opina?

R: Hay que bajar todo impuesto que complique la producción local frente a la importación. Yo creo que hoy la importación tiene mejores abogados que la producción local, y me preocupa. No tengo ningún problema con que se funda una empresa si se tiene que fundir porque el empresario es un chanta o lo que sea. Pero si se funde porque el intendente le enchufó una tasa, o fulano le bloquea la entrada, o un juez pone cualquier cosa en la indemnización, o porque viene China y te desplaza, es una locura total.

PERFIL

Juan Carlos de Pablo

– Licenciado en economía por la Pontificia Universidad Católica Argentina (1964).

– Cursó estudios de doctorado en economía, en la Universidad de Harvard (tesis en curso).

– Doctor Honoris Causa en la Ucema (2009).

– Es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.

– Es consultor, columnista y profesor universitario.

– Ex economista jefe en la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL).

– Ex director nacional de política tarifaria y de importaciones en el ministerio de Economía y Trabajo de la Nación (1969-70).