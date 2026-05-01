Emotivo rescate en Neuquén: policías ayudaron a un choique herido a un costado de la Ruta 40

Un choique herido al costado de la Ruta Nacional 40 movilizó este jueves a policías de Chorriaca, en el norte neuquino. El hecho ocurrió mientras los efectivos realizaban tareas vinculadas a la trashumancia y terminó con el rescate del ave, una especie protegida en la provincia.

Según informó la Policía de Neuquén, el episodio ocurrió cerca de las 18, a pocos kilómetros del ingreso a Chorriaca. Los uniformados de la Comisaría 50 detectaron al animal inmóvil sobre la banquina y advirtieron que presentaba una lesión en una de sus patas.

El rescate del choique en Neuquén que llamó la atención en Ruta 40

De acuerdo a la información difundida por la fuerza, el ave estaba “herida” y tenía aparentemente una pata fracturada, por lo que fue resguardada hasta la llegada de especialistas.

Después del aviso, personal de Guardaparques del Área Natural Protegida Chos Malal llegó hasta el lugar para hacerse cargo del traslado. El animal fue derivado para recibir atención veterinaria y evaluar el alcance de la lesión.

El choique es una especie protegida en Neuquén. Imagen ilustrativa.

El operativo ocurrió en medio de la Orden Operacional de trashumancia, un despliegue que la Policía realiza para acompañar el movimiento de crianceros en la región cordillerana durante esta época del año.

El choique, también conocido como ñandú petiso patagónico, es una especie característica del norte neuquino y está considerada en situación vulnerable.

Desde la Policía destacaron que el personal actuó para “resguardar al animal” y coordinar la intervención de Guardaparques.