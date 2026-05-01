Murió apuñalado tras una discusión en Neuquén: violenta madrugada en el barrio Islas Malvinas

Un hombre murió apuñalado este viernes por la madrugada en el barrio Islas Malvinas de Neuquén. El violento hecho ocurrió en la esquina de Antártida Argentina y Facundo Quiroga. La víctima sufrió una lesión de arma blanca en el tórax.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que alrededor de las 3.10 efectivos policiales que patrullaban por la zona fueron alertados sobre «una persona herida en el tórax».

Discusión terminó con una víctima fatal en el oeste de Neuquén

Al acudir al lugar, los policías encontraron a un hombre tendido sobre la vereda. Estaba «consciente» y, según los testigos, había sido «herido por otro hombre con un arma blanca tras una discusión».

Desde el MPF indicaron que los efectivos llamaron al Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y al llegar el personal médico se constató que el hombre ya no presentaba signos vitales.

Personal del SIEN acudió al lugar y constató que la víctima ya no presentaba signos vitales. Foto: archivo.

En el caso interviene el fiscal Andrés Azar, quien requirió la realización de la autopsia. El exámen se practicará este viernes. En paralelo, las autoridades comunicaron que se están relevando cámaras en el lugar del hecho y las inmediaciones para esclarecer lo ocurrido.