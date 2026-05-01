Manuel Adorni reafirmó su continuidad como jefe de Gabinete de Javier Milei: «Jamás voy a ceder ante las presiones»

Una vez más, Manuel Adorni reafirmó que mantendrá su puesto como jefe de Gabinete y sostuvo que no piensa renunciar pese a las denuncias en su contra. «Jamás voy a ceder ante las presiones, ni el presidente, ni Karina Milei, ni ninguno de los ministros», remarcó.

Manuel Adorni sobre su continuidad en el Gobierno

La declaración del funcionario surgió a partir de una entrevista radial para El Observador. Si bien ya había asegurado su postura en la exposición que realizó el pasado 29 de abril en el Congreso, eligió reiterarla una vez más.

Desde que se abrió la investigación en su contra por presunto enriquecimiento ilícito, los rumores sobre su presunta salida del Gobierno fue en aumento, sobre todo ante la presión ejercida por la oposición. Sin embargo, el jefe de Gabinete negó esta posibilidad.

Adorni asegura que la acusaciones son falsas y manifestó: «La causa no va a prosperar, no soy culpable, va a quedar todo demostrado en la Justicia«. El funcionario sostiene que «han mentido muchos» y se mostró confiado con que «la verdad» se va a «ver en la Justicia».

Al mismo tiempo aprovechó el reportaje para negar ser el propietario de una offshore en el exterior en sociedad con su amigo Marcelo Grandio, como denunció la diputada nacional Marcela Pagano.

«No tengo ninguna sociedad en el exterior, no tengo ninguna sociedad con Grandio, pero no tengo ninguna sociedad con ningún otro tampoco. Eso es falso absolutamente», dijo.

Cuando fue consultado por sus propiedades y viajes al exterior, respondió que tiene «todo justificado» y apuntó contra las versiones difundida en medios y redes sociales: «Fueron 45 días de sistemáticas mentiras».

El jefe de Gabinete cuestionó el tratamiento mediático de todo su caso y expresó: «Arman una historia mediática en la cual yo la voy a desmentir cuando me pidan explicaciones en la Justicia. A muchos les importa el show mediático».

En otro tramo de la entrevista volvió a referirse a los dichos sobre su posible renuncia y resaltó que «jamás» pensó en ir por esa vía: «Ni yo, ni el presidente, ni Karina Milei. Somos un equipo«. Y agregó: «Las renuncias están todas arriba del escritorio del Presidente desde el 10 de diciembre».

En esta línea destacó el respaldo que recibió por parte del presidente Javier Milei y sostuvo que lo apoya a él «como va a apoyar a cualquiera en el que confíe».

Por otra parte, Manuel Adorni confirmó que el Gobierno denunciará al diputado Rodolfo Tailhade por presunto espionaje. «Tenía detalles de movimientos míos y de mi familia de una procedencia que hay que explicar», manifestó.

Sobre el cierre del reportaje, afirmó que retomará el contacto con la prensa la próxima semana. «La semana que viene va a haber una conferencia. Si no es el lunes, será el martes», anunció.

Con información de Infobae