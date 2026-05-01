Cipolletti aplicará fuertes sanciones por podas no autorizadas y advierte sobre falsos podadores

Las multas previstas van de 80 a 1.200 SAM por cada árbol afectado. Foto: municipio de Cipolletti.

La Municipalidad de Cipolletti advirtió por la reiterada detección de intervenciones irregulares sobre árboles en distintos sectores de la ciudad y anunció la aplicación de sanciones económicas para quienes realicen cortes de ramas sin autorización previa. Desde el área de Espacios Verdes también alertaron sobre personas que aseguran trabajar para la comuna, aunque no pertenecen al personal oficial.

Según se informó, el municipio no presta ningún tipo de servicio particular vinculado a tareas de poda domiciliaria. Por ese motivo, se pidió a los vecinos no contratar ni permitir trabajos de terceros que invoquen supuestos vínculos con la administración local.

La medida se apoya en la Ordenanza 513/24 y en el Código de Faltas local, que establece penalidades para quienes extraigan o intervengan ejemplares ubicados en espacios públicos sin permiso de la autoridad competente o incumpliendo la normativa vigente.

Las multas previstas van de 80 a 1.200 SAM por cada árbol afectado. Con el valor actual fijado en $1.400 por unidad, las sanciones pueden representar montos significativos, además de la obligación de reponer la especie dañada.

Multas por podas no autorizadas en Cipolletti

Desde la Secretaría de Servicios Públicos indicaron que el personal de Espacios Verdes confecciona las actas correspondientes y luego las remite al Juzgado de Faltas Municipal, organismo encargado de definir y aplicar la penalidad en cada caso.

También se recordó que cualquier vecino puede denunciar podas indiscriminadas o no permitidas mediante la Central de Atención al Ciudadano 147, canal habilitado para recibir reclamos y reportes.

El municipio explicó que las intervenciones sobre el arbolado urbano responden a criterios técnicos y a un cronograma previamente establecido, con el objetivo de evitar mutilaciones que perjudiquen la salud, estabilidad y desarrollo de los ejemplares.

Cómo proceder a realizar una solicitud de poda

Quienes necesiten una revisión pueden comunicarse al 147 y adjuntar una fotografía del árbol en cuestión. Esa imagen permite a los técnicos analizar si corresponde una intervención y definir prioridades.

Si el pedido es considerado necesario tras la evaluación profesional, se incorpora al plan anual de trabajo de la cuadrilla encargada de estas tareas.

Desde el municipio remarcaron que el cuidado del arbolado urbano resulta clave para preservar el patrimonio natural, ambiental y paisajístico de Cipolletti.