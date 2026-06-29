La actividad económica volvió a caer en abril 2026, según el Indec: el Gobierno destacó la recuperación interanual

La actividad económica en la Argentina interrumpió su racha de recuperación y registró en abril una caída del 1,5% respecto al mes anterior, según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este retroceso se produce tras el salto del 3,5% observado en marzo, generando un desafío para la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, quien ha proyectado el inicio de una etapa de crecimiento sostenido a partir del actual trimestre.

A pesar de la baja mensual, el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) arrojó una variación interanual positiva del 1,6%, con una acumulación de crecimiento del 0,3% en lo que va de 2026. Al analizar el desempeño sectorial, se observa una marcada disparidad: de los 15 rubros que componen el indicador, siete mostraron subas interanuales, encabezadas por Explotación de minas y canteras (17,1%) y Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (10,9%).

Por el contrario, los ocho sectores que registraron caídas estuvieron liderados por la pesca, que sufrió un desplome del 28,4%, seguido por la industria manufacturera (-2,9%) y el comercio mayorista, minorista y reparaciones (-3,2%). Estos sectores restaron 0,9 puntos porcentuales a la variación interanual, reflejando el impacto negativo de la corrección del mes.

El retroceso de los sectores clave

El punto crítico del informe es la reversión de las tendencias positivas que habían marcado el ritmo de marzo. Sectores que habían registrado un repunte significativo el mes anterior volvieron a terreno negativo en abril, lo que explica gran parte de la caída del indicador.

El caso más notorio es la Construcción, que pasó de un alza del 8,3% en marzo a una caída del 1,8% en abril. De manera similar, el sector de Comercio mayorista, minorista y reparaciones viró de un crecimiento del 4,2% a una contracción del 3,2%. Finalmente, la Industria manufacturera también revirtió su desempeño positivo, pasando de una suba del 5,2% a una caída del 2,9%.

La cifra de abril resultó incluso más pesimista que las proyecciones de las consultoras privadas, que si bien anticipaban una corrección técnica, no esperaban una magnitud tan marcada. Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, señaló a Infobae que el resultado «era esperable» luego de un mes de repunte, coincidiendo con indicadores de actividad que ya daban señales de una pausa en la tendencia.

El optimismo oficial frente al desafío del ciclo

Frente a la baja mensual, el ministro Caputo evitó enfocarse en el dato negativo y destacó la perspectiva de largo plazo. A través de redes sociales, resaltó que «el EMAE creció 2,1% en el primer cuatrimestre» y puso el foco en el indicador tendencia-ciclo, que acumula 25 meses de crecimiento. «Se trata de la fase expansiva más larga del indicador en casi 15 años», afirmó.

El jefe del Palacio de Hacienda mantiene la expectativa de que, desde mayo o junio, comiencen «los mejores 18 meses de las últimas décadas».

Para sostener este pronóstico, el equipo económico apela a un paquete de reformas que incluye la concesión de 9.000 kilómetros de rutas nacionales, la Ley de Inocencia Fiscal, la modernización laboral y una reducción sustancial de las cargas patronales.