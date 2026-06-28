Giro de libreto: el plan económico de Javier Milei para el segundo semestre a horas de la renuncia de Manuel Adorni

El impacto de las crisis políticas en el humor social obligó a un cierre de filas en el entorno presidencial. La rectificación de la declaración jurada de Manuel Adorni, que expuso inconsistencias en sus inversiones en criptomonedas, terminó por desgastar su continuidad y activó las alarmas de Karina Milei. Ante el riesgo de que la agenda de transparencia opaque los números de la macroeconomía, el oficialismo busca dar vuelta la página y concentrar la gestión en la evolución del bolsillo.

El objetivo de fondo excede la coyuntura y mira de lleno el escenario electoral de cara a las próximas presidenciales. Los antecedentes de paridad extrema en los balotajes de la región (como en Colombia y Perú) encendieron luces de alerta. Para el equipo de Javier Milei, la premisa es consolidar un triunfo en primera vuelta y evitar un escenario de paridad cambiaria y volatilidad política similar al que afectó a Mauricio Macri en 2018 o la brecha del 150% que dejó Alberto Fernández en 2023.

La economía como única bandera: inflación abajo del 2%

Según el articulo del periodista Pablo Wende, en Infobae, con la designación del economista de perfil libertario Adrián Ravier como nuevo vocero, el Gobierno busca que cada conferencia de prensa funcione como un parte financiero diario. El punto de partida es un piso de aceptación del 40%, según las últimas mediciones de Poliarquía y Management & Fit, un número que el oficialismo considera competitivo tras meses de caída del consumo y reajustes tarifarios.

Las proyecciones que maneja la mesa de dinero para el mediano plazo se sostienen sobre tres pilares básicos:

Piso inflacionario: El primer semestre cierra con la expectativa de que el índice de precios perfore por primera vez la barrera del 2% mensual .

El primer semestre cierra con la expectativa de que el índice de precios perfore por primera vez la barrera del . Ciclo de reactivación: En las consultoras del mercado estiman que, de mantenerse la tendencia, la economía llegará a los comicios con tres años consecutivos de desaceleración del IPC.

En las consultoras del mercado estiman que, de mantenerse la tendencia, la economía llegará a los comicios con tres años consecutivos de desaceleración del IPC. Humor social: Los analistas técnicos prevén que la estabilidad de los precios comience a recomponer de manera paulatina las expectativas de la calle, que hoy muestran un saldo negativo superior al 60%.

El reajuste del petróleo y la paridad en los surtidores

La dinámica internacional sumó un factor imprevisto con la caída del barril de crudo a la zona de los U$S 70, niveles previos a los conflictos geopolíticos de Europa del Este. Si bien este retroceso morigera el ingreso bruto de divisas por exportaciones, actúa como un ancla para los precios internos.

De acuerdo con las estimaciones del economista Fernando Marull, los valores de los combustibles en los surtidores se encuentran actualmente un 25% por encima de la paridad de importación. Por este motivo, los técnicos proyectan que durante el mes de julio hay mayores probabilidades de una estabilidad o baja nominal en las estaciones de servicio que de nuevos incrementos, amortiguando el impacto del deslizamiento cambiario.

Presión sobre el dólar y el peso del medio aguinaldo

En el mercado cambiario, junio marcó un quiebre con una suba del dólar oficial superior al 4%, ubicándose por encima de la inflación proyectada del 1,9%. La estrategia del Banco Central consiste en convalidar este movimiento para evitar el atraso, pero interviniendo mediante la venta de dólar futuro y operaciones en el mercado de bonos para frenar saltos bruscos. El dólar minorista encontró un techo transitorio en los $1.495, calmando la cotización del blue y los financieros que habían quebrado la barrera de los $1.500.

Los analistas anticipan semanas de mayor presión sobre las reservas debido a factores estacionales concurrentes:

Menor liquidación: La oferta de divisas por parte de las exportaciones del agro comenzó su declive habitual de mitad de año.

La oferta de divisas por parte de las exportaciones del agro comenzó su declive habitual de mitad de año. Atesoramiento firme: La demanda de privados para compra de billetes alcanzó los U$S 1.900 millones en mayo y se prevé un incremento por el cobro del medio aguinaldo.

La demanda de privados para compra de billetes alcanzó los en mayo y se prevé un incremento por el cobro del medio aguinaldo. Giro de dividendos: Las remisiones de utilidades al exterior por parte de empresas autorizadas sumaron U$S 476 millones en el último registro oficial.

Las remisiones de utilidades al exterior por parte de empresas autorizadas sumaron en el último registro oficial. Importaciones aletargadas: El único factor que deprime la demanda de divisas es el parate de las compras externas, condicionado por la baja en el consumo del mercado interno.

El frente de los ingresos privados muestra los primeros datos positivos en la medición real. Durante abril, los salarios registraron un incremento del 4% frente a una inflación del 2,6%, marcando la primera recomposición concreta del poder adquisitivo en el año. Sin embargo, exfuncionarios del Palacio de Hacienda como Nicolás Dujovne advierten que el proceso técnico apunta hacia una «reactivación mediocre».

La encrucijada radica en el destino de esos pesos excedentes. La mayor parte de la recomposición salarial no se vuelca al consumo masivo, sino que absorbe los incrementos de los precios relativos regulados, principalmente el nuevo cuadro de tarifas de gas y electricidad, los planes de medicina prepaga y las cuotas de la educación privada. De la velocidad con que el salario real logre superar este piso de gastos fijos dependerá la estabilidad del riesgo país y el blindaje político que busca el Gobierno de cara al armado electoral del próximo año.

Con información de Infobae.