La actividad industrial cayó 3,4% interanual en septiembre 2026 y acumula un descenso del 11% en la era Milei

La producción manufacturera volvió a mostrar signos de contracción durante el noveno mes del año. De acuerdo con las estimaciones preliminares elaboradas por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (CEU-UIA), la actividad industrial registró una caída interanual en torno al 3,4% en septiembre 2026, mientras que en la comparación mensual anotó una leve baja del 0,2% sin estacionalidad.

Con estos últimos datos, el sector fabril acumuló una baja del 2,8% en lo que va del año, pero el retroceso productivo se profundiza hasta alcanzar un 11% si se lo compara directamente con los niveles operativos registrados durante los años 2022 y 2023.

El peso de la menor demanda interna

El desempeño negativo de la industria nacional se explica fundamentalmente por el desmejoramiento del consumo en el mercado local. El informe de la entidad empresaria detalló que, durante los primeros ocho meses del año, la fabricación de bienes durables y semidurables bajó un 21%, un factor que afectó fuertemente la producción de equipos informáticos, aparatos de telecomunicaciones y electrodomésticos.

En la misma línea de retroceso se ubicó la producción de prendas de vestir, cuero y calzado, que sufrió una contracción acumulada del 14% impulsada por una mayor competencia de productos importados y una demanda debilitada. En marcado contraste, los rubros destinados al consumo masivo lograron un ligero crecimiento acumulado del 0,8%, motorizados por la venta de artículos de higiene, edición e impresión y productos farmacéuticos.

El freno fabril encuentra su correlato en las estadísticas oficiales difundidas por el Indec para el mes anterior, las cuales registraron una caída interanual del 3,2% y un repunte mensual del 1,9%. Durante agosto, 11 de los 16 sectores industriales sufrieron caídas interanuales, destacándose los desplomes del 24% en maquinaria y equipo y del 20,6% en equipos e instrumentos eléctricos, acompañados por bajas en textiles y productos de metal. En contraste, los únicos sectores que mostraron dinamismo fueron la refinación de petróleo, los productos químicos y la fabricación de motos.

La producción de autos en baja y el impulso petrolero

La industria automotriz experimentó un leve repunte mensual del 1%, pero las fábricas se mantuvieron en su nivel más bajo para un mes de septiembre de los últimos seis años. La producción de vehículos arrastra una fuerte caída del 17% frente al 2025 y opera actualmente un 20% por debajo de los registros obtenidos en 2022.

El sector de metales básicos presentó un comportamiento completamente dispar durante septiembre. Mientras que la producción de acero registró una caída mensual del 4% (ubicándose un 13% por debajo de los niveles de 2022), la producción de aluminio primario creció un 4,4% respecto a agosto y mantiene un nivel 16,4% superior al de 2022. Por su parte, la industria metalmecánica creció un 2,5% mensual, aunque en el acumulado anual continúa un 5% por debajo de 2025 y un 18% abajo de 2022.

En cuanto al frente energético y agroindustrial, el consumo de energía eléctrica de los Grandes Usuarios Industriales creció un 1% mensual y acumula una mejora del 5,3% frente a la baja base de comparación de 2025, aunque permanece un 5,7% por debajo de 2022. Asimismo, la liquidación de divisas agroindustriales mostró un repunte mensual del 12,7%, aunque en la lectura anual acumula un retroceso del 22% frente a 2025 y se posiciona un 34% por debajo de los registros de 2022.

La gran excepción al escenario de estancamiento fabril es la refinación de petróleo, fuertemente apalancada por la inyección de recursos en Vaca Muerta. Si bien el segmento anotó una caída mensual del 5%, el rubro hidrocarburífero exhibe uno de los mejores desempeños globales con un alza acumulada del 6% frente a 2025 y un salto productivo del 16% en comparación con 2022.

Construcción y matriz alimenticia

La actividad vinculada a la obra pública y privada mostró un comportamiento completamente dispar. Mientras que las ventas de insumos medidas por el Índice Construya retrocedieron un 1% mensual, los despachos de cemento escalaron un 14,3% apalancados por las ventas a granel para obras de mayor escala. Sin embargo, la UIA remarcó que ambos indicadores de la construcción se encuentran más de un 25% por debajo del ritmo exhibido en 2022.

Finalmente, el bloque de alimentos y bebidas exhibió índices mensuales alcistas impulsados por la producción de bebidas, la faena porcina y vacuna, y la producción láctea. A pesar de estas subas aisladas, el sector en su conjunto se mantiene apenas estable respecto al año pasado, con segmentos productivos clave que todavía no logran emitir señales firmes de recuperación.

UIA contra el comercio ilegal

La Unión Industrial Argentina (UIA) y la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa firmaron un convenio marco de colaboración para combatir el contrabando, el fraude marcario, la falsificación y las demás formas de comercio ilegítimo.

Según denunciaron, el comercio ilícito representa alrededor del 5% del PBI y genera una pérdida fiscal

estimada en US$ 2.300 millones al año. Según la tercera «Encuesta UIA», 6 de cada 10 empresas

industriales se ven afectadas por el comercio desleal, y 4 de cada 10 sufren la competencia

ilegal en la venta electrónica de productos a través de plataformas, redes sociales y marketplaces.

El convenio firmado prevé instancias de trabajo coordinadas para articular acciones de revisión normativa, y busca incorporar herramientas tecnológicas y controles sistémicos que mejoren su detección. También crea mecanismos de intercambio de información con la Secretaría, por categorías de productos sospechosos que compiten deslealmente con la producción local, tanto en puntos de venta físicos como digitales, para identificar a quienes operan de manera ilegítima.