Repunta la construcción privada en Bariloche, impulsada por los edificios

La construcción privada en Bariloche sumó 60.000 metros cuadrados de obras nuevas en el primer trimestre del 2026. Foto. Marcelo Martinez

La inversión en ladrillo evidencia una realidad distinta en Bariloche a otras ciudades del país y esa tendencia, que tuvo una baja general en el 2025 volvió a repuntar en el primer trimestre del año con más superficie en construcción.

Los datos oficiales del área de Obras Particulares de la municipalidad dan cuenta de los vaivenes de la construcción privada, que tuvo un despegue tras la salida de la pandemia y logró en 2024 niveles récord.

El primer trimestre del 2026 se declararon 60.000 metros cuadrados en construcciones nuevas en el ejido municipal, un 15% por encima del mismo período de 2025.

Un tercio de la superficie edificada pertenece a las obras de “clase B”, según el nomenclador municipal que incluye en este grupo a la vivienda colectiva, cualquiera sea su superficie. En este segmento son 44 nuevas construcciones de viviendas colectivas, la mayoría edificios que están a la vista en la zona céntrica, barrio Belgrano y los primeros kilómetros sobre la Avenida de los Pioneros.

El conjunto de viviendas colectivas en edificación en el primer trimestre sumó 21.471 metros cuadrados, de los cuáles la mitad está concentrada en el radio céntrico.

En la zona de la Avenida de los Pioneros hay varias edificaciones de viviendas colectivas. Foto: Marcelo Martinez

Mientras que los de “clase E”, que son las edificaciones que tienen como destino el alojamiento turístico, reúnen unas diez propiedades con 3.986 metros cuadrados de superficie, todas nuevas construcciones.

En el primer trimestre se destaca que la curva de superficie construida tuvo una pendiente pronunciada en el mes de febrero y recuperó impulso en marzo. Así comenzó enero con 28.415 metros cuadrados, siguió febrero con solo 9.047 metros cuadrados y cerró marzo con 22.538 metros cuadrados.

En comparación con años anteriores en el mismo período en 2025 se construyeron 52.181 metros cuadrados en total, una cifra inferior al actual, pero hay una diferencia en las viviendas colectivas que fueron mayores, con 29.204 metros cuadrados distribuidos en 54 propiedades.

Los obreros de la construcción tienen trabajo todo el año con las inversiones privadas en Bariloche. Foto. Marcelo Martinez

En edificaciones para alojamiento turístico en los primeros meses del 2025 hubo menos construcciones, 8 en total, pero de una superficie mayor, ascendiendo a 5.297 metros cuadrados.

Sin embargo, los datos actuales aún están lejos de mostrar la bonanza en construcciones privadas que ocurrió en el 2024 cuando en el primer trimestre se registraron 82.296 metros cuadrados de los cuáles más de la mitad correspondía a vivienda colectiva que contabilizó 127 construcciones y se registraron12 edificaciones turísticas por el triple de la superficie actual.

Hay que mencionar que la tendencia de los últimos años, desde la salida de la pandemia en 2023 en adelante, es que los primeros tres meses del año se registra menos construcción respecto de los dos últimos trimestres.

El 2025 cerró con menos superficie edificada

La construcción tuvo en 2025 un año promedio, después del despegue de las inversiones en ladrillo del 2024, los indicadores volvieron a niveles similares al 2023.

El año pasado, según los datos oficiales de la Dirección de Obras Particulares que son publicados por el municipio, se construyeron 293.150 metros cuadrados en obras nuevas y la mitad correspondió a vivienda colectiva, con 216 edificaciones en total.

El 2025 tuvo menos superficie nueva construida que en 2024, que fue un año histórico en Bariloche. Foto: Marcelo Martinez

En obras destinadas a alojamiento turístico se concretaron 51 con 44.555 metros cuadrados y 470 viviendas individuales.

En el 2024 fueron en total 387.468 metros cuadrados de obras nuevas y un 39% correspondió a vivienda colectiva con 349 propiedades; se edificaron 55 obras vinculadas al turismo y 548 viviendas individuales.

En el 2023, se registraron 285.203 metros cuadrados de construcciones nuevas y la mitad correspondió a vivienda colectiva, con 257 propiedades. En alojamiento turístico hubo una fuerte inversión tras la pandemia con 80 expedientes y 76.927 metros cuadrados, el mayor de los últimos años; mientras que se hicieron 545 viviendas individuales.

Un dato saliente del 2023 es que hubo un fuerte plan de regularización de obras no declaradas que posiblemente se construyeron durante la pandemia.